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19:07 12.01.2024

Пріцкер: Американський приватний сектор зацікавлений у роботі з Україною, для інвестицій важливо викорінити корупцію

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Пріцкер: Американський приватний сектор зацікавлений у роботі з Україною, для інвестицій важливо викорінити корупцію

Спецпредставниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер повідомила, що прибула до Києва в п'ятницю для того, щоб спробувати розширити участь приватного сектора в Україні й допомогти країні "на шляху до економічного відновлення".

"По-друге, я хочу наголосити на зацікавленості приватного сектору в роботі з Україною, щоб дати поштовх економіці й прискорити ваше економічне зростання. Є відчуття реального інтересу і впевненості в економічній стійкості, потенціалі та довгострокових перспективах України, і саме тому в цій поїздці до мене приєдналися керівники Archer Daniels Midland (ADM), Oliver Wyman і Bank of America International", - сказала вона на брифінгу в Києві в п'ятницю.

Пріцкер також повідомила, що вирушить до Давоса, де відбудеться Всесвітній економічний форум (ВЕФ), щоб зосередитися на галузях сільського господарства, технології та страхування.

"Я наголошую на цьому, тому що люди зосереджені на економічному імпульсі України", - додала вона.

Крім того, спецпредставниця зазначила, що мета поїздки - також схвалити прогрес України в галузі антикорупційного законодавства та нещодавні арешти НАБУ.

"Збереження цієї динаміки має вирішальне значення, і я наголосила на цьому вашим урядовими чиновниками. На це звертають увагу не тільки США, ЄС і МВФ. Це приватний сектор", - пояснила вона.

Пріцкер наголосила, що для того щоб Україна завершила своє відновлення і змогла стати процвітаючою країною, країні потрібні інвестиції приватного сектору.

"А це означає, що Україна має рішуче викорінити корупцію", - заявила вона.

Спецпредставниця також додала, що необхідні реформи, "щоб дати українцям упевненість інвестувати у свою економіку, повернутися додому і почати будувати майбутнє".

"І вкрай важливо прискорити зростання ВВП, зростання державних доходів, прямих іноземних інвестицій, збільшення експорту і створення робочих місць", - сказала вона.

Це другий візит Пріцкер в Україну з моменту призначення спеціальною представницею.

Теги: #сша #візит #пріцкер

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