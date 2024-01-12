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18:09 12.01.2024

НАТО буде сильнішим з Україною - прем'єр-міністр Великої Британії

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НАТО буде сильнішим з Україною - прем'єр-міністр Великої Британії

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підтримав курс України на членство в НАТО й заявив, що Альянс стане від цього сильнішим.

"Сьогоднішня угода (Україна та Велика Британія підписали угоду у сфері безпеки - ІФ-У) підтримує ваш історичний вибір щодо вступу до НАТО. Я вважаю, що законне місце України – в НАТО. Але річ не лише в тому, яку користь НАТО принесе Україні, йдеться також про те, яку користь Україна принесе НАТО. Ваше розуміння сучасної війни походить не з підручника, а з поля бою, ваші Збройні сили - досвідчені, інноваційні й хоробрі. Україна належить до НАТО, і НАТО буде сильнішим із вами", - сказав Сунак у своєму виступі на пленарному засіданні Верховної Ради в п'ятницю.

Він також зазначив, що минулорічний Вільнюський саміт ознаменував важливі кроки України на шляху до членства в НАТО, й акцентував на необхідності бути "ще більш амбітними на Вашингтонському саміті в червні цього року".

"Ми дали вам урочисту обіцянку разом із 30 іншими країнами надати нові двосторонні гарантії безпеки. Сьогодні Велика Британія першою виконала цю обіцянку. Ми з президентом Зеленським щойно підписали нову угоду про безпеку. Якщо Росія коли-небудь знову вторгнеться в Україну, Велика Британія прийде вам на допомогу, надаючи швидку й сталу допомогу у сфері безпеки. Ми надамо сучасне обладнання на суходолі, морі та в небі, санкції проти російської економіки та тісно співпрацюватимемо з союзниками над цим. Вам не доведеться просити, вам не доведеться доводити, що вам це потрібно. Сполучене Королівство буде з вами від першого до останнього моменту", - додав прем'єр-міністр Великої Британії.

Теги: #нато #україна #сунак

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