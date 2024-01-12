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17:11 12.01.2024

Україна й Велика Британія підписали угоду у сфері безпеки

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Україна й Велика Британія підписали угоду у сфері безпеки

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підписали угоду у сфері безпеки в п'ятницю в Києві, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Термін дії угоди - 10 років.

"Історія Європи змінилася. Це не просто декларація. Це реальність, яка настане в результаті гарантій безпеки Великої Британії. Якби такого рівня гарантій було досягнуто після 1991 року, то просто не було б російської агресії", - сказав Зеленський.

За його словами, "гарантії діятимуть до нашого вступу в НАТО. Ми домовилися з Британією про безпеку в усіх сферах - на землі, у повітрі, на морі та в кіберпросторі. Детально в угоді – про зброю. Чітко - про державний кордон, справедливо - про санкції, надійно - про відновлення після бойових дій".

Зі свого боку прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що "це буде швидка допомога зі зброєю, наземними озброєннями, морськими. Ми будемо також примушувати Росію платити економічну ціну такої агресії. Я думаю, що це дуже серйозні, конкретні зобов'язання, які ми взяли на себе".

"Я сподіваюся, що інші країни приєднаються до цієї угоди, надаючи вам, вашій державі, вашому народу більше гарантій. Щоб це стосувалося не лише сьогоднішнього дня, а й наступних років", - сказав він.

Теги: #україна #угода #велика_британія

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