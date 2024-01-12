Повідомлено про підозру замовнику та підряднику, які завдали понад 3 млн грн збитків під час встановлення обладнання котельні в Білій Церкві

Правоохоронці повідомили про підозру директору комунального підприємства та підряднику, яких підозрюють у завданні збитків місцевому бюджету на суму понад 3 млн грн під час установлення теплогенеруючого обладнання котельні в Білій Церкві.

"За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру директору комунального підприємства та підряднику в розтраті чужого майна та службовому підробленні (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України). Підряднику також інкримінується легалізація майна, отриманого злочинним шляхом (ч. 1 ст. 209 КК України)", - йдеться в повідомленні Київської обласної прокуратури в п'ятницю.

Як повідомляється з посиланням на слідство, "директор комунального підприємства у змові з підрядником, за результатами робіт із модернізації обладнання багатопаливної котельні в місті Біла Церква, внесли до звітної документації недостовірні відомості. Вони завищили обсяги та вартість робіт, встановивши обладнання, яке не відповідає умовам договору підряду, є менш потужним та нижчим за вартістю".

На підставі звітності на рахунок підрядника було переказано бюджетні кошти. За них він придбав майно для очолюваного ним товариства. "Експертиза встановила, що діями підозрюваних місцевому бюджету завдано збитків на понад 3 млн грн", - зазначено в повідомленні.