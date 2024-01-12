Суд підтвердив законність внесення будівлі Київського повітового земства до реєстру пам'яток

Київський окружний адміністративний суд підтвердив законність внесення будівлі Київського повітового земства на вулиці Рейтарській у центрі Києва до Державного реєстру нерухомих пам'яток України.

"Київський окружний адміністративний суд підтвердив законність дій МКІП щодо внесення будинку Київського повітового земства на вул. Рейтарській, 37А до Державного реєстру нерухомих пам'яток України. Будівлю внесли як пам'ятку архітектури та історії місцевого значення", - ідеться в повідомленні пресслужби міністерства.

У відомстві нагадали, що раніше ТОВ "Рейтарське" оскаржило дії Мінкультури в суді, зокрема позов стосувався визнання протиправним наказу відомства.

"Будівля за адресою вулиця Рейтарська, 37, має 130-річну історію. Це був будинок Київської повітової земської управи, де жив громадський діяч і письменник Микита Шаповал. У радянські часи там був розташований гідромеліоративний інститут", - розповіли в міністерстві.

Як повідомлялося, у вересні 2023 року на будівлі Київського повітового земства розпочалися демонтажні роботи. Їх було припинено після втручання правоохоронних органів й активістів.

29 вересня Міністерство культури та інформаційної політики визнало архітектурною пам'яткою всю будівлю Київського повітового земства, розташовану на вул. Рейтарській, 37А, відповідні зміни внесено до Державного реєстру нерухомих пам'яток. 6 жовтня Шевченківський районний суд міста Києва вирішив накласти арешт на будівлю із забороною проведення будь-яких, зокрема будівельних, підготовчих та інших робіт.

Будівля Київського повітового земства 1913 року спорудження, у ній з 1917 до 1918 року проживав і працював відомий український громадсько-політичний, державний діяч і письменник Микита Шаповал.