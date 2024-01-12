Події

14:49 12.01.2024

Суд підтвердив законність внесення будівлі Київського повітового земства до реєстру пам'яток

2 хв читати
Суд підтвердив законність внесення будівлі Київського повітового земства до реєстру пам'яток

Київський окружний адміністративний суд підтвердив законність внесення будівлі Київського повітового земства на вулиці Рейтарській у центрі Києва до Державного реєстру нерухомих пам'яток України.

"Київський окружний адміністративний суд підтвердив законність дій МКІП щодо внесення будинку Київського повітового земства на вул. Рейтарській, 37А до Державного реєстру нерухомих пам'яток України. Будівлю внесли як пам'ятку архітектури та історії місцевого значення", - ідеться в повідомленні пресслужби міністерства.

У відомстві нагадали, що раніше ТОВ "Рейтарське" оскаржило дії Мінкультури в суді, зокрема позов стосувався визнання протиправним наказу відомства.

"Будівля за адресою вулиця Рейтарська, 37, має 130-річну історію. Це був будинок Київської повітової земської управи, де жив громадський діяч і письменник Микита Шаповал. У радянські часи там був розташований гідромеліоративний інститут", - розповіли в міністерстві.

Як повідомлялося, у вересні 2023 року на будівлі Київського повітового земства розпочалися демонтажні роботи. Їх було припинено після втручання правоохоронних органів й активістів.

29 вересня Міністерство культури та інформаційної політики визнало архітектурною пам'яткою всю будівлю Київського повітового земства, розташовану на вул. Рейтарській, 37А, відповідні зміни внесено до Державного реєстру нерухомих пам'яток. 6 жовтня Шевченківський районний суд міста Києва вирішив накласти арешт на будівлю із забороною проведення будь-яких, зокрема будівельних, підготовчих та інших робіт.

Будівля Київського повітового земства 1913 року спорудження, у ній з 1917 до 1918 року проживав і працював відомий український громадсько-політичний, державний діяч і письменник Микита Шаповал.

Теги: #памятка #будівля #рейтарська

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:51 30.12.2023
Ворожий "шахед" влучив у будівлю, де розташоване представництво омбудсмена в Херсоні

Ворожий "шахед" влучив у будівлю, де розташоване представництво омбудсмена в Херсоні

02:46 29.09.2023
Мінкультури визнало архітектурною пам'яткою будівлю Київського повітового земства на Рейтарській

Мінкультури визнало архітектурною пам'яткою будівлю Київського повітового земства на Рейтарській

20:08 15.08.2023
Стартував демонтаж даху історичної будівлі на вул. Набережно-Хрещатицькій у Києві

Стартував демонтаж даху історичної будівлі на вул. Набережно-Хрещатицькій у Києві

15:04 29.06.2023
Рада має намір підтримати створення парку-пам'ятки "Межигір'я"

Рада має намір підтримати створення парку-пам'ятки "Межигір'я"

12:11 08.04.2023
У центрі Берислава авіабомбами зруйновано будівлю профосвіти

У центрі Берислава авіабомбами зруйновано будівлю профосвіти

21:26 08.03.2023
Спецназ біля будівлі парламенту Грузії приготувався до розгону прихильників опозиції

Спецназ біля будівлі парламенту Грузії приготувався до розгону прихильників опозиції

16:50 21.02.2023
Кабмін вніс Києво-Печерську лавру до Держреєстру нерухомих пам'яток України

Кабмін вніс Києво-Печерську лавру до Держреєстру нерухомих пам'яток України

20:45 16.11.2022
Українські вибухотехніки підірвали заміновану окупантами будівлю ГУ поліції у Херсонській області

Українські вибухотехніки підірвали заміновану окупантами будівлю ГУ поліції у Херсонській області

18:40 11.08.2021
На Одещині викрили корупційну схему з орендою приміщень Міноборони

На Одещині викрили корупційну схему з орендою приміщень Міноборони

19:10 19.07.2021
У центрі Львова обвалилася стіна будівлі, загинула людина

У центрі Львова обвалилася стіна будівлі, загинула людина

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Унаслідок ворожого обстрілу в Херсоні загинули дві людини - Прокудін

Буданов: Інтенсивне застосування БПЛА унеможливило проведення і російських, і українських наступальних операцій

Прем'єр-міністр Великої Британії прибув до Києва

Мороз у суботу посилиться, на сході вночі до 20° нижче нуля - Укргідрометцентр

Прем'єр-міністр Великої Британії сьогодні відвідає Київ

ОСТАННЄ

Міноборони здійснює аудит усіх договорів із компаніями, які можуть бути афілійовані з сім'єю Гринкевича

Завершено розслідування стосовно нардепів Лабазюка й Одарченка, які намагалися підкупити топпосадовців у сфері відновлення

Росіяни намагаються створити військово-морську базу в Очамчире на окупованій території Грузії - Буданов

Унаслідок ворожого обстрілу в Херсоні загинули дві людини - Прокудін

Буданов: Інтенсивне застосування БПЛА унеможливило проведення і російських, і українських наступальних операцій

Прем'єр-міністр Великої Британії прибув до Києва

Низка європейських країн підтримала операцію США проти хуситів

ІМІ: Майже половина зафіксованих в Україні порушень свободи слова пов'язана зі збройною агресією РФ

Мороз у суботу посилиться, на сході вночі до 20° нижче нуля - Укргідрометцентр

Буданов: Потрібно більше снарядів і артсистем, нас цікавить усе, включно зі старими системами, які вже не використовуються

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА