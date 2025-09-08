Свириденко з міністрами показали керівникам дипмісій пошкоджені російською атакою поверхи будівлі Кабміну

Фото: https://t.me/svyrydenkoy/

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко разом із міністрами поінформували 60 керівників дипломатичних місій про наслідки російського обстрілу і показали пошкоджені атакою поверхи будівлі Кабінету міністрів.

"Разом з Ігорем Клименком та Андрієм Сибігою поінформували 60 керівників дипломатичних місій, акредитованих в Україні, про наслідки однієї з найбільших від початку повномасштабного вторгнення повітряних атак росіян. Показали пошкоджені російською атакою поверхи будівлі Кабміну. Зараз тут триває ліквідація наслідків і невдовзі почнуться роботи із перекриття даху", - написала Свириденко в телеграм-каналі.

За її словами, для України вчорашня атака означає новий етап війни, коли ворог фактично вдвічі збільшив кількість "Шахедів" під час ударів по цивільних, енергетичній інфраструктурі напередодні зими, і тепер ще й цілить по державних установах.

"Це чіткий сигнал про те, що росія не хоче миру і відверто глузує над дипломатичними зусиллями цивілізованого світу. Це екзистенційна війна. Серед загиблих вчора – дворічна дитина і молода мама. росіяни вбивають наших дітей, а отже і наше майбутнє. Ми вдячні усім дипломатам, ваша присутність тут сьогодні зранку – це знак підтримки для нас у нашій боротьбі за існування держави", - написала вона.

Як пізніше зазначив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, іноземним дипломатам було проведено брифінг, в якому основна увага приділялася не будівлі уряду, а руйнуванням і жертвам, спричиненим нещодавнім масовим російським нападом по всій Україні, включаючи Київ, Суми, Кременчук, Одесу, Дніпро, Кривий Ріг та Запоріжжя.

"Ми наголосили нашим іноземним колегам, що такими варварськими атаками Росія відкидає мирні зусилля та дипломатію. Тому для досягнення миру необхідно посилити санкції проти Москви та зміцнити Україну. Я вдячний усім іноземним дипломатам, які засудили російський терор та підтвердили готовність своїх урядів вжити конкретних заходів для підтримки нашої країни та тиску на Москву", - написав він в соцмережі Х.