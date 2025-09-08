Інтерфакс-Україна
Події
11:35 08.09.2025

Свириденко з міністрами показали керівникам дипмісій пошкоджені російською атакою поверхи будівлі Кабміну

2 хв читати
Свириденко з міністрами показали керівникам дипмісій пошкоджені російською атакою поверхи будівлі Кабміну
Фото: https://t.me/svyrydenkoy/

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко разом із міністрами поінформували 60 керівників дипломатичних місій про наслідки російського обстрілу і показали пошкоджені атакою поверхи будівлі Кабінету міністрів.

"Разом з Ігорем Клименком та Андрієм Сибігою поінформували 60 керівників дипломатичних місій, акредитованих в Україні, про наслідки однієї з найбільших від початку повномасштабного вторгнення повітряних атак росіян. Показали пошкоджені російською атакою поверхи будівлі Кабміну. Зараз тут триває ліквідація наслідків і невдовзі почнуться роботи із перекриття даху", - написала Свириденко в телеграм-каналі.

За її словами, для України вчорашня атака означає новий етап війни, коли ворог фактично вдвічі збільшив кількість "Шахедів" під час ударів по цивільних, енергетичній інфраструктурі напередодні зими, і тепер ще й цілить по державних установах.

"Це чіткий сигнал про те, що росія не хоче миру і відверто глузує над дипломатичними зусиллями цивілізованого світу. Це екзистенційна війна. Серед загиблих вчора – дворічна дитина і молода мама. росіяни вбивають наших дітей, а отже і наше майбутнє. Ми вдячні усім дипломатам, ваша присутність тут сьогодні зранку – це знак підтримки для нас у нашій боротьбі за існування держави", - написала вона.

Як пізніше зазначив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, іноземним дипломатам було проведено брифінг, в якому основна увага приділялася не будівлі уряду, а руйнуванням і жертвам, спричиненим нещодавнім масовим російським нападом по всій Україні, включаючи Київ, Суми, Кременчук, Одесу, Дніпро, Кривий Ріг та Запоріжжя.

"Ми наголосили нашим іноземним колегам, що такими варварськими атаками Росія відкидає мирні зусилля та дипломатію. Тому для досягнення миру необхідно посилити санкції проти Москви та зміцнити Україну. Я вдячний усім іноземним дипломатам, які засудили російський терор та підтвердили готовність своїх урядів вжити конкретних заходів для підтримки нашої країни та тиску на Москву", - написав він в соцмережі Х.

Теги: #пошкодження #будівля #посли #уряд

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:07 07.09.2025
Свириденко після удару по будинку Кабміну: Посильте санкційний тиск на Росію

Свириденко після удару по будинку Кабміну: Посильте санкційний тиск на Росію

14:55 07.09.2025
У Києві по допомогу звернулися 100 осіб, які постраждали внаслідок масованої атаки РФ, - КМВА

У Києві по допомогу звернулися 100 осіб, які постраждали внаслідок масованої атаки РФ, - КМВА

08:30 07.09.2025
Свириденко відреагувала на ураження будівлі Кабінету міністрів внаслідок ворожої атаки

Свириденко відреагувала на ураження будівлі Кабінету міністрів внаслідок ворожої атаки

07:28 07.09.2025
Міст через Дніпро у Кременчуці пошкоджено внаслідок нічної атаки росіян

Міст через Дніпро у Кременчуці пошкоджено внаслідок нічної атаки росіян

00:40 07.09.2025
Уряд планує скасувати обов'язкове підписання актів виконаних робіт при безготівковому розрахунку за них - Свириденко

Уряд планує скасувати обов'язкове підписання актів виконаних робіт при безготівковому розрахунку за них - Свириденко

17:58 06.09.2025
"Нафтогаз" та уряд опрацьовують механізми вирішення боргової проблеми в теплопостачанні – глава НАК

"Нафтогаз" та уряд опрацьовують механізми вирішення боргової проблеми в теплопостачанні – глава НАК

19:09 05.09.2025
Перестановки відбулися в уряді Великої Британії

Перестановки відбулися в уряді Великої Британії

18:45 05.09.2025
Фіцо пропонує організувати 20-го жовтня 4-те засідання міжурядової комісії на території Словаччини

Фіцо пропонує організувати 20-го жовтня 4-те засідання міжурядової комісії на території Словаччини

16:34 05.09.2025
Зеленський очікує від уряду пропозицію дієвого страхування військових ризиків для прифронтових громад

Зеленський очікує від уряду пропозицію дієвого страхування військових ризиків для прифронтових громад

09:47 05.09.2025
Посли, які припинили дипслужбу, не мають права на перетин держкордону під час воєнного стану

Посли, які припинили дипслужбу, не мають права на перетин держкордону під час воєнного стану

ВАЖЛИВЕ

Затриманий співробітник НАБУ з підрозділу "Д-2" входив до масштабної агентурної мережі ворога – СБУ

Засоби Deep Strike уразили на території РФ 60 цілей у серпні – Сирський

ПС ЗС України: Збито 112 з 142 ворожих БпЛА, є влучання у семи локаціях

Росія здійснила масовану атаку на українську енергосистему - Міненерго

ЗС України повністю взяли під контроль с. Зарічне на Донеччині

ОСТАННЄ

Газопостачання у понад 8 тис. абонентів відсутнє внаслідок повітряної атаки РФ у Київській області

Кіберкорпус ГУР заблокував паливні картки у РФ та "поклав" десятки ворожих онлайн-ресурсів - джерела

У найближчі дві доби в Україні очікуються короткочасні дощі та грози

ВАКС відмовив НАБУ у здійсненні розслідування у справі голови ВС без участі Жеваго – адвокати бізнесмена

"Укрнафта" і "ТОКА" відкрили першу спільну зарядну станцію для електромобілів у Хмельницькому

Енергетики заживили більшу частину знеструмлених внаслідок масованої атаки 7 вересня споживачів – "Укренерго"

ДБР розслідує смертельну ДТП у Києві за участю військового авто

Київська влада відхилила петицію про звільнення директорки департаменту охорони культспадщини КМДА

Фонд "Житло для ВПО" з фіндопомогою від польської Dom Development реконструював житло під Вінницею

Окупанти 25 разів обстріляли міста і села Донецької області за добу, 4 мирних жителів загинули

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА