02:44 09.09.2025

Радник Зеленського підтвердив влучання частини ракети "Іскандер" по будівлі уряду України

Частина крилатої ракети "Іскандер-9M727" влучила по будівлі уряду України. Бойова частина ракети не спрацювала, проте сталося загоряння пального, повідомив радник – уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

"Дійсно, по будівлі Уряду влучив Іскандер 9M727 (крилата), точніше його частина. Горіло пальне. Бойова частина не спрацювала, попередньо внаслідок ураження ракети. Всі точні відповіді будуть. Не довіряйте фейсбук-експертам", — написав він на своїй сторінці у Facebook.

За його даними, аналогічний досліджений "свіжий" Іскандер містить приблизно 35 компонентів американського виробництва, одного японського, одного британського, одного швейцарського, п’яти білоруських та 57 російських. Серед іноземних виробників — Texas Instruments, Analog Devices, Altera (США), College Electronics Ltd (Велика Британія), Fujitsu (Японія), Traco Power (Швейцарія), АТ "Інтеграл" (Білорусь), російські АТ "Мікрон", АТ "Виробнича асоціація ‘Стріла’", АТ "Ангстрем", АТ "Дослідницько-конструкторське бюро ‘Ексітон’", "Карачевський завод ‘Електродеталь’".

"Порівняно з ракетами попередніх років, стало менше компонентів з Європи і США, а більше — Росія і Білорусь. Вся інформація була надана партнерам для санкційного реагування", — додав Власюк.

