Забудови "дворика з воронами" на Рейтарській в центрі Києва не буде – секретар Київради

Жодної забудови на вул.Рейтарській, 9, у Шевченківському районі Києва, де розташований "дворик із воронами", не буде, бо ця територія перебуває в центральному історичному ареалі Києва, в археологічній та архітектурній охоронних зонах, а також у буферній зоні об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, повідомив заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко.

"Останнім часом ширяться чутки, що "дворик з воронами" на Рейтарській, 9, можуть забудувати. Це не відповідає дійсності! Територія знаходиться в Центральному історичному ареалі Києва, в археологічній та архітектурній охоронних зонах, а також у буферній зоні об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Земельна ділянка залишається у категорії історико-культурного призначення", - написав Бондаренко у Facebook в середу.

За його словами, Київська міська рада надала її в оренду на 10 років лише для експлуатації та обслуговування туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування. Компанії на праві власності належать будівлі на вул. Рейтарській, 9 за літерами А, Б, В, Д, Е, К і Л.

"Ці об'єкти використовуються під заклади громадського харчування. Жодних житлових комплексів, торгових центрів чи офісних висоток тут не буде! Я підтримую ініціативу киян щодо збереження цього унікального місця", - додав Бондаренко.