Мінкультури визнало архітектурною пам'яткою будівлю Київського повітового земства на Рейтарській

Міністерство культури та інформаційної політики визнало архітектурною пам'яткою весь будинок Київського повітового земства, що на вулиці Рейтарській, 37 у Києві, повідомила прес-служба відомства.

Відповідні зміни міністерство внесло до Державного реєстру нерухомих пам'яток.

"Сьогодні було підписано наказ, що підтверджує статус пам'ятника місцевого значення для всієї будівлі Київського повітового земства за адресою м. Київ, вул. Рейтарська вул. 37-А, А", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі.

Повідомляється, що в цій будівлі з 1917 по 1918 р.р. проживав та працював відомий український суспільно-політичний, державний діяч та письменник Шаповал М.Ю.

Мінкультури наголошує на необхідності збереження історичного середовища центру Києва, зокрема, в межах буферної зони об'єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.