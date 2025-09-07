Свириденко після удару по будинку Кабміну: Посильте санкційний тиск на Росію

Фото: https://t.me/dsns_telegram

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко після російської масованої повітряної атаки в ніч проти неділі, внаслідок якої сталося влучання в будинок уряду, закликала партнерів та усі держави світу перетворити "розчарування діями Росії на ефективну допомогу для України".

"Вперше з початку повномасштабного вторгнення росіяни поцілили по будівлі Кабміну, де працює вся наша команда. На щастя, ніхто не постраждав. Пожежу погасили. Дякую рятувальникам. Російський терор не зупинить роботу Уряду. Руйнування відновимо. Але життя українців не повернути. За цю ніч по всій країні через російський обстріл загинули чотири людини і понад 44 зазнали поранень", - написала Свириденко на сторінці у Facebook.

Вона відзначила очевидність того, що Росія не хоче миру.

"Я закликаю наших партнерів та усі держави світу перетворити розчарування діями Росії на ефективну допомогу для України – не для урядової будівлі, а для захисту наших людей по всій країні. Час діяти. Україні потрібно більше систем ППО для захисту неба та енергетичної інфраструктури, особливо перед наближенням зими. Посильте санкційний тиск на Росію, щоб зменшити ресурси для російської військової машини. Це все реально – можливості у ваших руках. Лише наша єдність і сильна відповідь зможуть зупинити Росію і принести мир", - наголосила премʼєр.