20:05 08.09.2025

Ворог атакував будівлю Кабміну балістичною ракетою - Єрмак

Фото: сайт Президента України

Росія вперше атакувала будівлю Кабінету міністрів балістичною ракетою "Іскандер", повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак під час телефонної розмови з з державним секретарем, виконувачем обов’язків радника президента США з питань національної безпеки Марко Рубіо у понеділок.

"Поінформував про постійні удари росіян, які атакують наші міста, житлові будинки, дронами та ракетами. Вони вбивають цивільних людей, дітей, руйнують нашу інфраструктуру. Вперше ворог атакував будівлю Уряду України - удар було нанесено балістичною ракетою Іскандер", - написав Єрмак у телеграм-каналі.

Раніше видання Defence Express повідомляло, що у будівлю Кабінету міністрів України в ніч на 7 вересня влучив не ударний БпЛА типу "Shahed", а крилата ракета "Іскандер", але її бойова частина не здетонувала.

"Під час масштабної комбінованої далекобійної атаки РФ, що відбулась у ніч на 7 вересня, у будівлю Кабінету міністрів України влучив не дрон типу "Шахед", а крилата ракета 9М727 оперативно-тактичного комплексу "Іскандер". Її бойова частина не вибухнула", - йдеться у новині Defence Express з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що пожежу, яка виникла на верхніх поверхах будівлі, спричинило займанням палива з баків ракети.

 

