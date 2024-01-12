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13:28 12.01.2024

Росіяни намагаються створити військово-морську базу в Очамчире на окупованій території Грузії - Буданов

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Росіяни намагаються створити військово-морську базу в Очамчире на окупованій території Грузії - Буданов

Через українські атаки на військовий флот РФ росіяни намагаються створити військово-морську базу в Очамчире на окупованій території Грузії, заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

"Ми регулярно атакуємо військовий флот і портові споруди противника, тож росіянам поспіхом довелось перекидати все на південний схід. Вони намагаються створити військово-морську базу в Очамчире на окупованій території Грузії", - сказав він в інтерв'ю Le Monde.

Буданов наголосив, що північна частина Чорного моря перебуває під контролем України, як і газовидобувні платформи. Також він нагадав, що морські експортні коридори, які дуже важливі для української економіки, знову функціонують, навіть незважаючи на ризики через війну.

 

Теги: #буданов #гур_міноборони

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