Росіяни намагаються створити військово-морську базу в Очамчире на окупованій території Грузії - Буданов

Через українські атаки на військовий флот РФ росіяни намагаються створити військово-морську базу в Очамчире на окупованій території Грузії, заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

"Ми регулярно атакуємо військовий флот і портові споруди противника, тож росіянам поспіхом довелось перекидати все на південний схід. Вони намагаються створити військово-морську базу в Очамчире на окупованій території Грузії", - сказав він в інтерв'ю Le Monde.

Буданов наголосив, що північна частина Чорного моря перебуває під контролем України, як і газовидобувні платформи. Також він нагадав, що морські експортні коридори, які дуже важливі для української економіки, знову функціонують, навіть незважаючи на ризики через війну.