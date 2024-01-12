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12:31 12.01.2024

Низка європейських країн підтримала операцію США проти хуситів

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Велика Британія, Німеччина, Данія та Нідерланди спільно зі США і деякими іншими країнами випустили заяву, в якій зазначили, що метою авіаударів по об'єктах заколотників-хуситів у Ємені було підтримання безпеки в Червоному морі.

"Збройні сили Сполучених Штатів і Сполученого Королівства за підтримки Нідерландів, Канади, Бахрейну й Австралії завдали спільних ударів (...) по низці цілей у районах Ємену, контрольованих хуситами. Ці високоточні удари були спрямовані на те, щоб підірвати можливості, які хусити використовують для створення загроз світовій торгівлі на одному з найважливіших водних шляхів у світі", - йдеться у спільній заяві, оприлюдненій на сайті Білого дому.

Глава МЗС Данії Ларс Лекке Расмуссен наголосив, що "уряд Данії повністю підтримує відповідні заходи в Ємені, ухвалені під керівництвом США".

"Данія зробить внесок, відправивши міжнародній оборонній коаліції свій фрегат", - додав Расмуссен.

Глава МЗС Нідерландів Ганке Брюїнс Слот зазначила, що "Нідерланди надають підтримку точковим ударам" США по об'єктах хуситів, і тому "направили одного штабного офіцера".

"Нідерланди разом зі своїми партнерами продовжують працювати над гарантуванням безпеки на морі та деескалацією в регіоні", - написала Слот у соцмережі X (Twitter).

Франція також підтримала авіаудари США і союзників по цілях хуситів.

"Франція знову засуджує атаки хуситів на торговельні судна в Червоному морі, які є порушенням прав і свобод судноплавства, і вимагає, щоб хусити негайно припинили їх. Вчиняючи ці збройні дії, хусити несуть надзвичайно високу відповідальність за регіональну ескалацію", - йдеться в комюніке французького МЗС.

"Франція продовжить виконувати свої обов'язки й робити внесок у гарантування морської безпеки в цьому районі у взаємодії зі своїми партнерами", - заявили у французькому зовнішньополітичному відомстві.

Зі свого боку Норвегія і Швеція закликали не допустити розширення масштабів конфлікту.

"Основний конфлікт - той, який ми спостерігаємо в Секторі Гази та на самому Близькому Сході. Ми маємо зробити все можливе, щоб урегулювати його. (...) Водночас регулярні напади на судноплавство через Червоне море неприйнятні", - заявив глава МЗС Норвегії Еспен Барт Ейде.

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем наголосив, що відповідальність за ситуацію в Червоному морі "лежить на хуситах, і їхні атаки мають припинитися".

Теги: #європа #авіаудари #хусити #червоне_море

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