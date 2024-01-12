Запуск японської місії з дослідження марсіанського супутника Фобоса перенесено на 2026 рік

Запуск японської місії зі збору зразків ґрунту з супутника Марса - Фобоса і повернення їх на Землю, раніше запланований на кінець цього року, перенесено на 2026 рік, повідомило Японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA) виданню SpaceNews.

За даними JAXA, перенесення місії Martian Moons eXploration (MMX) пов'язано з необхідністю перевірки можливостей нової ракети-носія H3, на якій має стартувати японська автоматична міжпланетна станція, і додаткового часу для підготовки автоматичної міжпланетної станції.

"У зв'язку з необхідністю оцінки результатів тестового пуску (нової японської ракети) ракети H3 і з огляду на важливість забезпечення достатнього часу для попередньої перевірки MMX на землі, графік запусків японських ракет було переглянуто", - повідомило агентство виданню SpaceNews.

Японська ракета H3 здійснила свій перший політ у березні 2023 року, але не змогла вийти на орбіту, оскільки двигун її другого ступеня не спрацював. Другий запуск H3 заплановано на 14 лютого з тестовим корисним навантаженням і двома невеликими супутниками.

Спочатку запуск MMX планували здійснити у вересні 2024 року. Зонд мав вийти на орбіту навколо Марса в серпні 2025 року і залишатися там протягом трьох років, перш ніж вирушити назад на Землю і повернутися у вересні 2029 року.

Рішення відкласти місію MMX до 2026 року також пов'язано з наступним доступним вікном для запуску місії до Марса.

MMX - це космічний корабель вагою близько 4 тонн, що несе набір інструментів, зокрема розроблених за участю NASA, для вивчення Марса і двох його супутників - Фобоса і Деймоса. На зонді також перебуватиме невеликий марсохід, спільно розроблений французьким космічним агентством CNES і німецьким аерокосмічним агентством DLR для дослідження Фобоса.

Основне завдання MMX - приземлитися на Фобосі і зібрати зразки порід для повернення на Землю. Вчені планують проаналізувати зразки, щоб визначити, чи утворилися Фобос і, ймовірно, Деймос унаслідок зіткнення більшого об'єкта з Марсом, чи це невеликі астероїди, захоплені планетою на свою орбіту. Згідно з новим графіком запуску місії, MMX поверне зразки на Землю у 2031 році.