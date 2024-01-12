Події

06:52 12.01.2024

Запуск японської місії з дослідження марсіанського супутника Фобоса перенесено на 2026 рік

2 хв читати

Запуск японської місії зі збору зразків ґрунту з супутника Марса - Фобоса і повернення їх на Землю, раніше запланований на кінець цього року, перенесено на 2026 рік, повідомило Японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA) виданню SpaceNews.

За даними JAXA, перенесення місії Martian Moons eXploration (MMX) пов'язано з необхідністю перевірки можливостей нової ракети-носія H3, на якій має стартувати японська автоматична міжпланетна станція, і додаткового часу для підготовки автоматичної міжпланетної станції.

"У зв'язку з необхідністю оцінки результатів тестового пуску (нової японської ракети) ракети H3 і з огляду на важливість забезпечення достатнього часу для попередньої перевірки MMX на землі, графік запусків японських ракет було переглянуто", - повідомило агентство виданню SpaceNews.

Японська ракета H3 здійснила свій перший політ у березні 2023 року, але не змогла вийти на орбіту, оскільки двигун її другого ступеня не спрацював. Другий запуск H3 заплановано на 14 лютого з тестовим корисним навантаженням і двома невеликими супутниками.

Спочатку запуск MMX планували здійснити у вересні 2024 року. Зонд мав вийти на орбіту навколо Марса в серпні 2025 року і залишатися там протягом трьох років, перш ніж вирушити назад на Землю і повернутися у вересні 2029 року.

Рішення відкласти місію MMX до 2026 року також пов'язано з наступним доступним вікном для запуску місії до Марса.

MMX - це космічний корабель вагою близько 4 тонн, що несе набір інструментів, зокрема розроблених за участю NASA, для вивчення Марса і двох його супутників - Фобоса і Деймоса. На зонді також перебуватиме невеликий марсохід, спільно розроблений французьким космічним агентством CNES і німецьким аерокосмічним агентством DLR для дослідження Фобоса.

Основне завдання MMX - приземлитися на Фобосі і зібрати зразки порід для повернення на Землю. Вчені планують проаналізувати зразки, щоб визначити, чи утворилися Фобос і, ймовірно, Деймос унаслідок зіткнення більшого об'єкта з Марсом, чи це невеликі астероїди, захоплені планетою на свою орбіту. Згідно з новим графіком запуску місії, MMX поверне зразки на Землю у 2031 році.

 

 

Теги: #марс #зонд #японія #фобос

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:07 08.01.2024
Японія придбала для України в рамках підтримки енергосектору великогабаритне обладнання загальною потужністю близько 200 МВт

Японія придбала для України в рамках підтримки енергосектору великогабаритне обладнання загальною потужністю близько 200 МВт

19:04 07.01.2024
Японія придбала для України в рамках підтримки енергосектору великогабаритне обладнання загальною потужністю близько 200 МВт

Японія придбала для України в рамках підтримки енергосектору великогабаритне обладнання загальною потужністю близько 200 МВт

17:06 07.01.2024
Україна і Японія готують до підписання низку важливих документів - Шмигаль

Україна і Японія готують до підписання низку важливих документів - Шмигаль

16:10 07.01.2024
Кулеба: візит глави МЗС Японії до Києва - потужний сигнал, що 2024 рік буде ще продуктивнішим в українсько-японських відносинах

Кулеба: візит глави МЗС Японії до Києва - потужний сигнал, що 2024 рік буде ще продуктивнішим в українсько-японських відносинах

15:37 07.01.2024
Японія внесе близько $37 млн у трастовий фонд НАТО на системи виявлення БПЛА в Україні - глава МЗС

Японія внесе близько $37 млн у трастовий фонд НАТО на системи виявлення БПЛА в Україні - глава МЗС

15:27 07.01.2024
Україна і Японія домовилися активно працювати з країнами Азії, Африки, Латинської Америки задля залучення до "Формули миру" - Кулеба

Україна і Японія домовилися активно працювати з країнами Азії, Африки, Латинської Америки задля залучення до "Формули миру" - Кулеба

14:59 07.01.2024
Кулеба та глава МЗС Японії обговорили підготовку до Конференції з відновлення України, яка відбудеться в Токіо

Кулеба та глава МЗС Японії обговорили підготовку до Конференції з відновлення України, яка відбудеться в Токіо

10:29 07.01.2024
В Україну з візитом прибула глава МЗС Японії

В Україну з візитом прибула глава МЗС Японії

12:21 06.01.2024
Кількість жертв землетрусу в Японії сягнула 100 - ЗМІ

Кількість жертв землетрусу в Японії сягнула 100 - ЗМІ

08:09 05.01.2024
Літак берегової охорони в аеропорту Ханеда не отримав дозволу на зліт перед катастрофою

Літак берегової охорони в аеропорту Ханеда не отримав дозволу на зліт перед катастрофою

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Прем'єр-міністр Великої Британії сьогодні відвідає Київ

Втрати окупантів становили 840 осіб за добу

Окупанти продовжують інтенсивні атаки на авдіївському та мар'їнському напрямках

Партнери передали Україні "деяку далекобійну зброю", яка знищила 26 гелікоптерів і 12 літаків РФ за добу

Понад 70% американської допомоги Україні залишилися в США - Зеленський

ОСТАННЄ

Прем'єр-міністр Великої Британії сьогодні відвідає Київ

Ворог уночі обстрілював берегову лінію Очакова

Понад сотню високоточних боєприпасів випустили ВПС США та їхні союзники по 16 цілях хуситів у Ємені

На Харківщині через обстріли без світла залишилися майже 16 тис. абонентів у 65 населених пунктах

Втрати окупантів становили 840 осіб за добу

Окупанти двічі обстріляли Нікополь із важкої артилерії

Росіяни за добу випустили 310 снарядів по Херсонській області, є загиблий і поранені

У Міноборони Великої Британії також підтвердили удари по Ємену

Президент Польщі оголосив про рішення помилувати узятих під варту ексголову МВС і його заступника

Окупанти продовжують інтенсивні атаки на авдіївському та мар'їнському напрямках

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА