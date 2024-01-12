Події

02:31 12.01.2024

США та Великобританія завдали авіаударів по хуситах у Ємені

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США та Великобританія вночі, 12 січня, завдали серію авіаударів центрами зберігання озброєння та баз для навчання хуситів у Ємені, повідомляє видання Reuters. 

Згідно з інформацією чотирьох американських чиновників, Сполучені Штати та Великобританія почали завдавати ударів по цілям, пов'язаним із повстанцями-хуситами в Ємені.

За словами чиновників, незабаром очікується офіційна заява із докладним описом атак.

Повідомляється, що це перші удари по підтримуваному Іраном угрупованню з того часу, як воно почало атакувати міжнародне судноплавство в Червоному морі наприкінці минулого року.

Зазначається, що хусити, які контролюють більшу частину Ємену, націлилися на судноплавні шляхи Червоним морем, щоб продемонструвати свою підтримку палестинському ісламістському угрупованню ХАМАС. Ці напади порушили міжнародну торгівлю на ключовому маршруті між Європою та Азією, на який припадає близько 15% світового судноплавства. 

Теги: #сша #великобританія #ємен #удари

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