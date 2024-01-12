Радбез ООН знову закликав хуситів до припинення нападів на судна в Червоному морі

Члени Ради безпеки ООН у четвер знову закликали єменських хуситів до припинення нападів на судна в Червоному морі та застерегли від ескалації напруженості, повідомляє Reuters 11 січня.

Зазначається, що вимога була в резолюції Ради Безпеки, яка також закликала хуситів звільнити судно Galaxy Leader, що належить Японії. Судно було захоплено 19 листопада, на його борту перебуває 25 осіб.

Одинадцять членів Радбезу проголосували за резолюцію, яка зобов'язує хуситів "негайно припинити всі напади, які перешкоджають глобальній торгівлі, правам і свободам судноплавства, а також регіональному миру".

Як повідомляє Reuters, чотири члени, зокрема Росія і Китай, які мають право вето, утрималися. Ніхто не голосував проти.

У ключовому положенні резолюції, ініційованої США і Японією, наголошувалося на праві держав-членів ООН згідно з міжнародним правом "захищати свої судна від нападів, зокрема таких, що підривають навігаційні права і свободи".