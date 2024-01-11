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22:01 11.01.2024

Новим главою МЗС Франції замість Катрін Колонни стане Стефан Сежурне

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Новим главою МЗС Франції замість Катрін Колонни стане Стефан Сежурне

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель привітав новопризначеного міністра закордонних справ Франції Стефана Сежурне (Steph_Sejourne).

"Я щиро вітаю Стефана Сежурне з призначенням на посаду міністра закордонних справ. Я з нетерпінням чекаю спільної роботи заради сильного ЄС у світі", - написав Боррель у соцмережі Х у четвер увечері.

Він також подякував колишньому міністру закордонних справ Катрін Колонні "за нашу багату і цінну співпрацю".

За інформацією видання "Європейська правда" з посиланням на французькі ЗМІ, новий прем'єр-міністр Франції Ґабріель Атталь оголосив склад свого уряду, в якому міністром закордонних справ стане 38-річний Сежурне, однак більшість урядовців з уряду Елізабет Борн зберігають свої посади.

Сежурне - юрист за освітою, до цього - генеральний секретар партії президента Емманюеля Макрона "Відродження" і колишній радник Макрона під час його президентської кампанії. Він також очолював групу Renew Europe (Оновити Європу – ІФ-У) в Європарламенті.

Як повідомлялося, президент Франції Емманюель Макрон призначив прем'єр-міністром 34-річного Габріеля Атталя. Він став наймолодшим главою уряду в П'ятій Республіці. Колишній прем'єр-міністр Елізабет Борн подала прохання про відставку.

 

 

 

 

Теги: #глава #мзс #призначення #франція

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