Зеленський назвав пріоритетні для України реформи: Зниження рівня бюрократії, антикорупція, суди, безпека та оборонний сектор

Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами балтійських ЗМІ назвав пріоритетні для впровадження реформи, серед них зниження рівня бюрократії, антикорупція, безпека та оборонний сектор.

"Ми знижуємо рівень бюрократії, але її ще дуже багато. І тут дуже допомагає цифровізація. Ми розуміємо, що інституції дуже роздуті, що Кабмін - роздутий. Але нехай вони (Кабмін - ІФ-У) не бояться, я маю на увазі, що керувати, загалом, такою великою "махіною" дуже складно. А сьогодні завдяки діджиталізації можна робити простіше. Я проводжу багато нарад сьогодні онлайн і це нормально", - заявив він.

Також, на думку Зеленського, Україні необхідно продовжувати реформувати сферу антикорупції та судову систему.

"Усі розуміють, що під час війни в людей запит на справедливість просто неймовірний і ніхто нікому й нічого не збирається прощати. Це теж виклик - щоб максимально все почистити, максимально відійти від бюрократії. Із судами також потрібно все перезавантажувати. Ці процеси розпочато в Україні, але поки що їх не дуже багато", - сказав він.

Крім того, глава держави наголосив, що "безпека в умовах війни - це питання номер 1.

"І тут я хочу сказати, що Україна сьогодні більш реформована, ніж будь-яка держава, яка не в стані війни. Їм пощастило, а ми в цьому питанні номер 1. Це і кіберзахист, бо нам на початку війни поклали сайти і все, що вони (Росія - ІФ-У) хотіли. Але ми змогли захистити частину, а після відновили, а сьогодні з нами їм дуже складно. Усе працює - і банківська система, усі сайти державні та послуги", - зазначив Зеленський.

Зараз Україна, за його словами, починає активно підходити до соціальної інфраструктури з позицій енергетичної автономності. "Школи, університети, лікарні зараз автономні з погляду енергетики через війну, через блекаути. Але ми розуміємо, що має бути енергетична автономність інституцій як приватних, бізнес і безпека для дітей у сфері бомбосховищ", - сказав він.

Також, як зазначив Зеленський, багато програм готує МВС щодо безпеки в місцях із великим скупченням людей. "Тому що війна і зброя на руках", - додав президент.

"І ще одне - реформа оборонного сектору. Усі перевірили, чи може та чи інша держава в разі атаки, я не маю на увазі навіть танки, а, наприклад, дрони - хто може себе захистити? Питання є у всіх країн світу", - заявив Зеленський.

Паралельно він наголосив, що "впровадження реформ не є завданням, яке приходить звідкись згори від тієї чи іншої держави або інституції, від МВФ або ЄС тощо. Реформи - це великий і тривалий процес. Країни в ЄС і НАТО досі проводять реформи. Оскільки це формат розвитку людини, держави, суспільства, просто розвитку світу. Без реформ це неможливо", - резюмував він.