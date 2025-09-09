Інтерфакс-Україна
Події
19:26 09.09.2025

Шмигаль: Україна вітає прогрес Єврокомісії у впровадженні інструменту SAFE

Фото: https://t.me/ministry_of_defense_ua

Україна вітає стабільний прогрес у впровадженні ініціативи Європейської комісії щодо інструменту SAFE, який надає можливість зміцнити оборонні спроможності як Європейського союзу, так і України, заявив міністр оборони України Денис Шмигаль.

"Він (інструмент SAFE – ІФ-У) передбачає фінансування з боку ЄС обсягом 150 млрд євро інвестицій в оборонну індустрію для стрімкого нарощування європейських виробничих потужностей. Наразі 19 держав-членів Євросоюзу погодилися брати участь у роботі SAFE. Більшість з них активно долучатимуть Україну до проєктів із оборонних закупівель", - написав Шмигаль в телеграм-каналі у вівторок.

Він наголосив, що Україна має чіткі потреби для посилення всього східного флангу оборонного периметру Європейського Союзу.

"Для України пріоритетною є участь в проєктах на загальну суму близько 52 мільярдів євро в наступні п’ять років. Координуємо наші зусилля, аби максимально посилити практичні результати, що відповідатимуть потребам у сфері безпеки як ЄС, так і України", - резюмував міністр.

 

