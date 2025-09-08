Інтерфакс-Україна
Події
19:45 08.09.2025

Зеленський і Шмигаль визначили пріоритети на наступний рік

1 хв читати
Зеленський і Шмигаль визначили пріоритети на наступний рік
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський напередодні провів нараду з міністром оборони Денисом Шмигалем щодо забезпечення осені-зими цього року, а також щодо пріоритетів на 2026 рік.

"Міністр цими днями буде на зустрічі "Рамштайн" – ключові цілі ми визначили. Посилення ППО – ціль номер один для цього "Рамштайну" та загалом наших контактів у Європі та США. Визначили також із міністром пріоритети на 2026 рік", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у понеділок.

За його словами, це стосується основних засобів і коштів, які потрібні Силам оборони.

"Попереду багато роботи з нашими партнерами, у цій роботі ми маємо всі бути однаково ефективними – усі державні інституції, кожен, хто контактує з нашими друзями у світі, усі, хто працює на оборону", - зауважив президент.

Теги: #пріорітети #оборона #зеленський

