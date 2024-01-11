Події

20:50 11.01.2024

Нікополь і Марганецька громада двічі за день зазнали атаки безпілотників - РВА

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Нікополь і Марганецька громада двічі за день зазнали атаки безпілотників - РВА

Російські окупаційні війська протягом дня двічі атакували дронами-камікадзе Нікопольський район Дніпропетровської області, зафіксовано руйнування приватних будинків, без потерпілих, повідомив голова районної військової адміністрації Євген Євтушенко.

"Протягом дня росіяни направили два fpv-камікадзе на громади району. Один на Нікополь, інший - у населений пункт Марганецької громади. Скрізь люди залишилися неушкодженими", - написав він у телеграм-каналі в четвер увечері.

За даними Євтушенка, у Нікополі пошкоджено два приватні будинки та мережу газопостачання.

"В інших громадах району день минув без обстрілів і надзвичайних ситуацій", - зазначив він.

 

 

 

Теги: #обстріли #нікополь #наслідки

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