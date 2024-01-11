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20:06 11.01.2024

Французький військовий флот супроводжує в Червоному морі судна під прапором Франції

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Французькі військово-морські сили супроводжують під час усього маршруту через Червоне море кораблі "під прапором Франції або ті, що представляють її інтереси", заявив командувач ВМС у цій зоні контр-адмірал Емманюель Сларс.

Нинішній мандат ВМС у цьому регіоні "не передбачає прямих ударів по єменських повстанцях-хуситах", наводить журнал Challenges виклад виступу контр-адмірала.

Хусити з кінця 2023 року атакують кораблі, що проходять через Баб-ель-Мандебську протоку, південний край Червоного моря, у відповідь, за їхніми заявами, на воєнні дії Ізраїлю в Секторі Гази.

Сларс уточнив під час брифінгу, що Франція тісно співпрацює з очолюваною США місією в регіоні Prosperity Guardian шляхом обміну інформацією та скоординованого патрулювання, але командування французьким флотом залишається повністю під контролем Парижа.

За словами адмірала, який також командує європейською військовою місією морського спостереження EMASoH (European-led mission in the Strait of Hormuz) в Ормузькій протоці, він вважає, що потреба в нарощуванні військового потенціалу в регіоні все ще існує, але Франція поки що не має наміру розгортати його більше.

За даними Сларса, міжнародні військові операції дають результат: 80% контейнеровозів продовжують проходити через Баб-ель-Мандебську протоку, а не йдуть далеким шляхом в обхід Червоного моря.

Теги: #флот #судна #франція #хусити

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