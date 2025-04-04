Інтерфакс-Україна

Події

06:12 04.04.2025

У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

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Жодного ворожого корабля не зафіксовано в акваторії Чорного моря станом на 6:00 п'ятниці, в Азовському морі ворожі кораблі також відсутні, натомість в Середземному морі чотири ворожих кораблі, з яких три є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 26 ракет, повідомляється в телеграм-каналі Військово-морських сил Збройних Сил України.

За добу в інтересах РФ  окупованою Керченською протокою до Чорного моря пройшли шість суден, чотири з яких продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря - шість суден, з них два судна продовжило рух з протоки Босфор. 

Джерело: https://t.me/ukrainian_navy/12523

Теги: #флот #війна #рф

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