Стармер анонсував переговори з Трампом щодо тарифів

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер висловився проти ескалації зі США через тарифи заради порятунку вітчизняної автомобільної промисловості, передає The Independent.

"У такий момент, як зараз, ми повинні формувати наше майбутнє, ми повинні зробити крок вперед, ми не можемо бути боягузами", - сказав Стармер під час візиту на завод Jaguar Land Rover у Соліхалл в понеділок.

За словами глави британського уряду, переговори зі США будуть продовжені для пом'якшення ситуації.

Джерело: https://www.independent.co.uk/tv/news/starmer-trump-economy-tariffs-jaguar-trade-b2729012.html