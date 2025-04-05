У Чорному морі – один ворожий корабель –ВМС ЗСУ

Станом на 06:00 суботи, 5 квітня, в акваторії Чорного моря перебуває один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет типу "Калібр", із загальним залпом до чотирьох ракет, повідомляється в телеграм-каналі Військово-морських сил Збройних сил України.

В Азовському морі ворожі кораблі наразі відсутні, натомість у Середземному морі зафіксовано три ворожі кораблі, з яких усі є ракетоносіями, загальним залпом до 26 ракет.

Крім того, за минулу добу через Керченську протоку в інтересах Російської Федерації пройшли 20 суден, зокрема: до Чорного моря – 12 суден; до Азовського моря – 8 суден.

Джерело: https://t.me/ukrainian_navy/12558