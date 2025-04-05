Інтерфакс-Україна

Події

06:35 05.04.2025

У Чорному морі – один ворожий корабель –ВМС ЗСУ

1 хв читати

Станом на 06:00 суботи, 5 квітня, в акваторії Чорного моря перебуває один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет типу "Калібр", із загальним залпом до чотирьох ракет, повідомляється в телеграм-каналі Військово-морських сил Збройних сил України.

В Азовському морі ворожі кораблі наразі відсутні, натомість у Середземному морі зафіксовано три ворожі кораблі, з яких усі є ракетоносіями, загальним залпом до 26 ракет.

Крім того, за минулу добу через Керченську протоку в інтересах Російської Федерації пройшли 20 суден, зокрема: до Чорного моря – 12 суден; до Азовського моря – 8 суден.

Джерело: https://t.me/ukrainian_navy/12558

Теги: #флот #війна #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:51 04.04.2025
Зеленський: Я не боюсь ніяких перемовин з росіянами, але треба, щоб вони не були просто вбивцями

Зеленський: Я не боюсь ніяких перемовин з росіянами, але треба, щоб вони не були просто вбивцями

21:44 04.04.2025
США готові до посилення тиску на РФ для припинення вогню – Зеленський

США готові до посилення тиску на РФ для припинення вогню – Зеленський

21:15 04.04.2025
Зеленський: Ми віримо, що США не підуть на зняття санкцій з РФ, країни ЄС їх точно не знімуть

Зеленський: Ми віримо, що США не підуть на зняття санкцій з РФ, країни ЄС їх точно не знімуть

19:05 04.04.2025
Росія вже намагається дестабілізувати Європу за допомогою гібридних заходів, – голова Військового комітету ЄС

Росія вже намагається дестабілізувати Європу за допомогою гібридних заходів, – голова Військового комітету ЄС

17:46 04.04.2025
Ветеран Нацгвардії, Герой України Фінашин: Не можу сказати, що якась країна виграла "ветеранку"

Ветеран Нацгвардії, Герой України Фінашин: Не можу сказати, що якась країна виграла "ветеранку"

17:27 04.04.2025
США чекатимуть від РФ дій в напрямку миру лише кілька тижнів, Конгрес вже готує законопроєкт про підвищення санкцій – Рубіо

США чекатимуть від РФ дій в напрямку миру лише кілька тижнів, Конгрес вже готує законопроєкт про підвищення санкцій – Рубіо

15:29 04.04.2025
Росія знищила 214 тис. об'єктів цивільної інфраструктури в Україні - Єрмак

Росія знищила 214 тис. об'єктів цивільної інфраструктури в Україні - Єрмак

06:58 04.04.2025
Оточення Трампа не радить йому спілкуватися з Путіним – ЗМІ

Оточення Трампа не радить йому спілкуватися з Путіним – ЗМІ

06:35 04.04.2025
РФ втратила понад 4000 танків за час агресії проти України – ЗМІ

РФ втратила понад 4000 танків за час агресії проти України – ЗМІ

06:12 04.04.2025
У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Я не боюсь ніяких перемовин з росіянами, але треба, щоб вони не були просто вбивцями

РФ завдала удару дроном по Херсонській ТЕЦ – Зеленський

США готові до посилення тиску на РФ для припинення вогню – Зеленський

ЗС України стримують 64 тис російських військових на курському напрямку – Зеленський

Україну у перемовинах по угоді про копалини представлятиме юридична компанія

ОСТАННЄ

Норвезький уряд 4 квітня схвалив збільшення допомоги Україні на 50 млрд крон – до 85 млрд крон у 2025 році

Окупанти втратили впродовж доби 1390 військовослужбовців – Генштаб

Внаслідок ворожої атаки поблизу Степногірська поранено чоловіка, за добу окупанти здійснили майже 500 ударів по Запорізькій області

5 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Російський удар БпЛА по Кривому Розі: зросла кількість постраждалих до семи, одна людина загинула – ДСНС

Адміністрація Трампа надіслала українцям помилкове повідомлення про видворення зі США - ЗМІ

До 12 років ув’язнення засуджено жителя Херсона, який очолював окупаційний медзаклад – прокуратура

Китай призупинив угоду з продажу активів TikTok через тарифи США - ЗМІ

Міжнародна реакція на ракетний удар РФ по Кривому Рогу: дипломатичні та політичні заяви засуджують агресію

Завершення аварійно-рятувальних робіт на місцях ворожих атак - Вілкул

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Empire School
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА