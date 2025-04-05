Інтерфакс-Україна

Події

16:31 05.04.2025

Зеленський наголосив на важливості візиту в Київ начальників штабів Франції та Великої Британії

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Зеленський наголосив на важливості візиту в Київ начальників штабів Франції та Великої Британії

Президент України Володимир Зеленський заявив про "відчутний прогрес" у справі переговорів про розміщення безпекового контингенту європейських партнерів.

Зеленський повідомив у суботу, що в Києві пройшла зустріч українських військових із начальниками штабів оборони партнерів: адміралом Ентоні Радакіном (Antony Radakin) з Великої Британії та генералом Тьєрі Бюркаром (Thierry Burkhard) із Франції.

"Докладаємо зусиль задля безпеки в Україні та надійних безпекових гарантій. Є відчутний прогрес і перші деталі щодо того, як може бути розміщений безпековий контингент партнерів", - зазначив президент.

"Вдячний усім країнам, які нам у цьому допомагають, і Великій Британії та Франції за лідерство. Саме така спільна робота, коли всі націлені на сильний результат, допомагає наближати надійний і тривалий мир в Україні", - додав Зеленський.

Раніше про зустріч повідомляв французький генерал. 

У свою чергу, міністр оборони України Рустем Умєров назвав "важливою стратегічною" зустріч за участю начальників штабів України, Франції та Великої Британії, основною темою якої було "залучення партнерів до забезпечення безпекових домовленостей України після завершення бойових дій".

Сторони також "провели ґрунтовні консультації щодо гарантій безпеки для України та майбутньої архітектури миру в Європі", "обговорили підготовку та стан оперативного планування, щоб, у разі припинення бойових дій, мати змогу оперативно імплементувати та реалізувати плани Коаліції охочих", "гарантування стабільності, запобігання новій агресії та створення передумов для відновлення країни".

Теги: #начгенштаб #франція #зеленський #велика_британія

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