Головнокомандувачі ЗС Франції та Великої Британії обговорили в Києві гарантії безпеки і посилення української армії

Начальники штабів збройних сил Франції та Великої Британії в ході візиту до Києва обговорили з українською стороною потреби та завдання української армії з метою надання їй довгострокової підтримки у відновленні та розвитку, повідомляє пресслужба Генерального штабу Збройних сил Франції.

"Зміцнення української армії має важливе значення та є першою гарантією безпеки країни для міцного миру в Україні. Водночас Франція та Велика Британія тісно співпрацюють, щоб визначити та розробити в рамках міжнародної коаліції операції із забезпечення безпеки, які дозволять утримати Росію від нового великомасштабного вторгнення після відновлення миру", - вказується в повідомленні в соцмережі Х.

Начальник Генштабу ЗС Франції генерал Тьєррі Буркхард, коментуючи візит, вказав, що метою зустрічей було надання рішучої підтримки армії України, яка дозволить їй продовжувати боротьбу.

Крім того, як написав Буркхард в соцмережі Х, велося обговорення для того, щоб визначити довгострокову стратегію реконструкції та трансформації моделі армії Украни, першої гарантії безпеки цієї країни, а також варіанти забезпечення безпеки після реалізації режиму припинення вогню.

"Водночас ми хочемо забезпечити міцний та надійний мир в Україні, що є найважливішою умовою безпеки європейського континенту", - наголосив Буркхард.