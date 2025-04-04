Інтерфакс-Україна

Події

12:44 04.04.2025

Начальники генштабів Франції та Великої Британії відвідають Київ

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Начальники генштабів ВС Франції та Британії збираються зустрітися в Києві в п’ятницю для розробки планів створення миротворчих сил "Коаліції охочих", повідомив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.

"У певний момент постане потреба у військовій спроможності або запевненнях, коли б не був досягнутий миру. І це причина, чому наші начальники штабів армій будуть в Києві, щоб просувати цю роботу", – заявив Барро у Брюсселі, повідомляє Independent.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі у свою чергу в ході виступу в Брюсселі перед зустріччю голів МЗС країн-членів НАТО вказав, що президент Росії Володимир Путін повинен прийняти запропоноване припинення вогню з Україною зараз, але він "продовжує зволікати".

При цьому Ламмі додав, що в четвер було важливо почути від держсекретаря США Марко Рубіо, що американці залишаються відданими НАТО.

Теги: #візит #великабританія #франція

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