Начальники генштабів Франції та Великої Британії відвідають Київ

Начальники генштабів ВС Франції та Британії збираються зустрітися в Києві в п’ятницю для розробки планів створення миротворчих сил "Коаліції охочих", повідомив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.

"У певний момент постане потреба у військовій спроможності або запевненнях, коли б не був досягнутий миру. І це причина, чому наші начальники штабів армій будуть в Києві, щоб просувати цю роботу", – заявив Барро у Брюсселі, повідомляє Independent.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі у свою чергу в ході виступу в Брюсселі перед зустріччю голів МЗС країн-членів НАТО вказав, що президент Росії Володимир Путін повинен прийняти запропоноване припинення вогню з Україною зараз, але він "продовжує зволікати".

При цьому Ламмі додав, що в четвер було важливо почути від держсекретаря США Марко Рубіо, що американці залишаються відданими НАТО.