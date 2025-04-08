На покровському напрямку з початку доби знешкоджено майже 200 окупантів – Генштаб ЗСУ

Російські війська втратили майже 200 осіб на покровському напрямку в понеділок, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Противник зазнає значних втрат - сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили 196 окупантів, 99 з них – безповоротно", - сказано в повідомленні.

Також на цьому напрямку знищено два автомобілі, одну антену управління БпЛА, два мотоцикли, два супутникові термінали, гармату та один пункт управління БпЛА, а також суттєво пошкоджено три автомобілі ворога.

Загалом від початку цієї доби на покровському напрямку загарбницькі підрозділи 42 рази намагалися прорвати українську оборону неподалік населених пунктів Калинове, Олександропіль, Тарасівка, Єлизаветівка, Удачне, Успенівка, Преображенка, Андріївка, Котлине, а також у напрямках Котлярівки й Сергіївки.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0zTsPMT8YtT1vDkQVf4j9uAcnV3KNTwec9pNi39j27dkt3F18A7wGEkgsiTVSiZ55l