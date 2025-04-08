На Харківщині через побутову пожежу загинули чоловік та 3-річна дитина - ДСНС

У понеділок ввечері у приватному житловому будинку у Пісочині (Харківська обл) виникла пожежа.

Як повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській Області, повідомлення про загорання надійшло о 19:52.

"На момент прибуття рятувальників горіли домашні речі в будинку на площі 6 м кв. На місці пожежі загинув чоловік 1981 р.н. та дівчинка 2022 р.н", - йдеться у повідомленні.

О 20:08 вогонь було локалізовано, а о 20:44 - повністю ліквідовано.

До ліквідації пожежі були залучені 2 відділення 7 пожежно-рятувальної частини та вогнеборці місцевої пожежної команди селища Пісочин. На місці події працювали психологи ДСНС, які надавали допомогу родині загиблих.

Попередня причина виникнення пожежі - коротке замикання електромережі.