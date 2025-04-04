Зустріч начальників штабів України, Британії і Франції поклала початок новій важливій роботі – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив про початок співпраці в новому форматі між керівниками військових штабів України, Сполученого Королівства та Франції.

"Що стосується зустрічі з нашими колегами з французькими і з британськими… Спочатку глибоко, дуже детально попрацювали наші військові, наш головком працював Сирській, також Паліса Павло працював, також працював начальник Генштабу Гнатов Андрій… Вони працювали достатньо довго. Це не перша зустріч, але мені здається, що така фундаментальна - одна з перших. І дуже важливо, що ми можемо в цьому форматі тепер так працювати з відповідними результатами. Я не можу багато деталей оголошувати, тому що це лише початок, але глибокий початок цієї роботи", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами у п'ятницю ввечері.