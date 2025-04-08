Понад 50 країн проведуть переговори зі США після тарифів Трампа

США готуються до серії торговельних переговорів з більш ніж півсотнею країн, в епіцентрі уваги - тарифи, запроваджені президентом Дональдом Трампом, повідомив міністр фінансів США Скотт Бессент.

"Понад 50 країн відреагували відкрито і позитивно на історичну дію президента США Дональда Трампа зі створення більш справедливої, більш процвітаючої системи світової торгівлі. Ми з нетерпінням чекаємо змістовних переговорів із ними найближчими тижнями", - написав він в Х.

На думку Бессента, Китай вирішив "ізолювати себе", оскільки він ввів додаткові тарифи на імпорт американських товарів.

Джерело: https://x.com/secscottbessent/status/1909309386494714225?s=46