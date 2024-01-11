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18:25 11.01.2024

Кошти від Будинку Москви в Ризі буде передано Україні - Рінкевичс

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Кошти від Будинку Москви в Ризі буде передано Україні - Рінкевичс

Будинок Москви в Ризі може бути передано у власність Латвії і кошти буде передано Україні.

"Ухвалено відповідний закон на рівні Сейму для того, щоб прийняти у власність Латвійської Республіки Будинок Москви, який розміщується тут у Латвії, для того щоб передати потім всі необхідні кошти Україні на її потреби. І інші російські активи ми плануємо використати для надання допомоги Україні", - сказав президент Латвії Едгарс Рінкевичс на пресконференції в Ризі після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Говорячи про військову допомогу, Рінкевичс назвав можливість виробляти дрони. "Ми можемо виробляти дешевші дрони, які дуже ефективні, які так необхідні українським військовим", - сказав Рінкевичс.

"Ми розглядатимемо можливість на рівні уряду. Можливо, також купуватимемо боєприпаси 155-мм калібру для того, щоб віддати їх потім Збройним силам України. Це саме те, що ми сьогодні говорили з президентом", - зазначив він.

"Як ви знаєте, Сейм також проголосував надати понад 500 мільйонів євро протягом трьох років, і саме ця програма буде сконцентрована на Чернігівській області", - сказав президент Латвії.

Рінкевичс нагадав також про "міжнародний трибунал щодо відповідальності за воєнні злочини, а також за викрадення українських дітей, яких потрібно повертати назад".

"І, звісно, наша підтримка абсолютно зрозуміла і чітка з приводу вступу України до НАТО. Це єдині гарантії безпеки, і ми й надалі працюватимемо над тим, щоб Україна якнайшвидше отримала не тільки обіцянки, а й конкретні свідчення того, що вона приєднається до Північно-Атлантичного альянсу", - сказав він.

Теги: #україна #допомога #латвія

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