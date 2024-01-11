Україна та Естонія підписали Меморандум про співпрацю у сфері оборонної промисловості

У четвер, 11 січня, в Таллінні (Естонія) в присутності президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Естонії Каї Каллас було підписано Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством зі стратегічних галузей промисловості України та Асоціацією оборонної та аерокосмічної промисловості Естонії.

"Метою Меморандуму є підтримка та розвиток партнерських відносин між оборонними галузями України та Естонії, зокрема в напрямку оборонних інновацій. Йдеться про розробку та виробництво автономних систем, засобів радіоелектронної боротьби, інтегрованих рішень", - повідомляє пресслужба президента України.

Сторони працюватимуть над забезпеченням досягнення технологічної переваги української армії у війні за свободу і незалежність. Співпраця та створення спільного виробництва в Україні мають створити можливості для українського та естонського ОПК із найбільш ефективного забезпечення потреб Сил оборони України.