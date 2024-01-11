Події

17:29 11.01.2024

Україна та Естонія підписали Меморандум про співпрацю у сфері оборонної промисловості

1 хв читати
Україна та Естонія підписали Меморандум про співпрацю у сфері оборонної промисловості

У четвер, 11 січня, в Таллінні (Естонія) в присутності президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Естонії Каї Каллас було підписано Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством зі стратегічних галузей промисловості України та Асоціацією оборонної та аерокосмічної промисловості Естонії.

"Метою Меморандуму є підтримка та розвиток партнерських відносин між оборонними галузями України та Естонії, зокрема в напрямку оборонних інновацій. Йдеться про розробку та виробництво автономних систем, засобів радіоелектронної боротьби, інтегрованих рішень", - повідомляє пресслужба президента України.

Сторони працюватимуть над забезпеченням досягнення технологічної переваги української армії у війні за свободу і незалежність. Співпраця та створення спільного виробництва в Україні мають створити можливості для українського та естонського ОПК із найбільш ефективного забезпечення потреб Сил оборони України.

Теги: #меморандум #україна #естонія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:33 11.01.2024
У ЄС повідомили про підписання 20 контрактів із закупівель снарядів для України, заявили про збереження мети в 1 млн за рік

У ЄС повідомили про підписання 20 контрактів із закупівель снарядів для України, заявили про збереження мети в 1 млн за рік

15:06 11.01.2024
Зеленський запросив Естонію до співпраці у сфері спільних оборонних виробництв

Зеленський запросив Естонію до співпраці у сфері спільних оборонних виробництв

12:05 11.01.2024
Україна заслуговує на запрошення до НАТО на саміті у Вашингтоні - Зеленський

Україна заслуговує на запрошення до НАТО на саміті у Вашингтоні - Зеленський

11:40 11.01.2024
ТЧХУ та Мінкультури підписали Меморандум про співпрацю щодо програми ментального здоров'я "Ти як?"

ТЧХУ та Мінкультури підписали Меморандум про співпрацю щодо програми ментального здоров'я "Ти як?"

11:36 11.01.2024
Естонія надасть Україні допомогу до 2027 року на суму EUR1,2 млрд - президент

Естонія надасть Україні допомогу до 2027 року на суму EUR1,2 млрд - президент

10:49 11.01.2024
Зеленський прибув до Таллінна й зустрівся з президентом Карісом

Зеленський прибув до Таллінна й зустрівся з президентом Карісом

04:19 10.01.2024
Понад 14,6 млн жителів України потребують гуманітарної допомоги - ООН

Понад 14,6 млн жителів України потребують гуманітарної допомоги - ООН

03:25 10.01.2024
Свириденко та Пріцкер обговорили підтримку економічного розвитку України

Свириденко та Пріцкер обговорили підтримку економічного розвитку України

02:10 10.01.2024
Застосування РФ ракет КНДР в Україні загрожує безпеці в Європі, на Корейському півострові та в Індо-Тихоокеанському регіоні

Застосування РФ ракет КНДР в Україні загрожує безпеці в Європі, на Корейському півострові та в Індо-Тихоокеанському регіоні

01:08 10.01.2024
Унаслідок ворожих ракетних ударів пошкоджено дитячий оздоровчий центр у Харкові

Унаслідок ворожих ракетних ударів пошкоджено дитячий оздоровчий центр у Харкові

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У ЄС повідомили про підписання 20 контрактів із закупівель снарядів для України, заявили про збереження мети в 1 млн за рік

НАБУ і САП викрили схему заволодіння "Юнайтед Енерджі" е/е "Укренерго" та заподіяння збитків на понад 700 млн грн

Зеленський запросив Естонію до співпраці у сфері спільних оборонних виробництв

Кулеба і Єрмак 29 січня проведуть зустріч із Сіярто в Ужгороді - МЗС

Зеленський про 1 млн європейських снарядів для України: Дуже хотілося б отримати повний пакет і бачити контракти

ОСТАННЄ

Відходи від руйнувань унаслідок бойових дій на Київщині перероблятимуть на трьох лініях, спецтехніку надає Японія

Ворог продовжує наступальні дії на куп'янському, лиманському та бахмутському напрямках, веде підготовку на сіверському напрямку

Зеленський прибув із візитом до Латвії

НАБУ і САП викрили схему заволодіння "Юнайтед Енерджі" е/е "Укренерго" та заподіяння збитків на понад 700 млн грн

Кордон Фінляндії з РФ залишиться закритим до 11 лютого - МВС

У Семенівській громаді Чернігівської області російська ДРГ розстріляла місцевого жителя

ДБР повідомило про підозру в дезертирстві 15 ексохоронцям Януковича

Міноборони України сертифікувало другий зразок бронежилета для військовослужбовиць

Кулеба і глава МЗС Естонії домовилися про кроки щодо просування зусиль у питаннях виробництва дронів і використання заморожених активів РФ

"Епіцентр" передав українським медикам 76 реанімобілів на 203 млн грн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА