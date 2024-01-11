Відходи від руйнувань унаслідок бойових дій на Київщині перероблятимуть на трьох лініях, спецтехніку надає Японія

Для перероблення відходів, що утворилися внаслідок бойових дій, у Київській області працюватимуть три лінії - одна стаціонарна в Бородянці та дві мобільні, повідомив перший заступник голови Київської обласної військової адміністрації Микола Бойко.

"...на території області буде працювати три лінії з переробки сміття із залученням спеціальної техніки, яку надає Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA)", - ідеться в повідомленні пресслужби КОВA з посиланням на першого заступника голови КОВA Миколу Бойка в четвер.

Як наголошується в повідомленні, внаслідок масштабних руйнувань, яких зазнав столичний регіон, на території області утворилося багато будівельного сміття. Нині воно зберігається на 32 майданчиках у різних територіальних громадах.

"У процесі демонтажу зруйнованого... кількість будівельного сміття постійно зростає. Маємо не просто позбутися цих відходів, а застосувати екологічний принцип до утилізації. Сортувати, переробляти та повторно використовувати матеріал – це правильний підхід. Для цього в області будуть працювати одна стаціонарна лінія переробки в Бородянці та дві мобільні, які будуть проводити роботи в інших населених пунктах за потреби", - розповів Бойко, слова якого наводить пресслужба.

За словами Бойка, для перероблення будівельних відходів Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA) вже надало 30 одиниць спеціальної техніки. Її застосовуватимуть для демонтажу зруйнованих об'єктів, перевезення та утилізації будівельного сміття.

Заступник голови КОВА зауважив, що наразі територіальні громади актуалізують дані щодо кількості таких відходів та потреб. Після цього буде сформовано графік роботи із сортування та утилізації сміття. Зокрема такі роботи будуть проведені в Бучі, Горенці, Бородянці, Ірпені та інших містах і селах Київської області, які зазнали значних руйнувань.

Як зазначається в повідомленні КОВА, загалом на території Київської області пошкоджено понад 28,8 тисячі об'єктів. Серед них майже 26 тисяч - приватних та багатоповерхових будинків. Наразі вже відновлено повністю та частково зі збереженням функціонального призначення біля 16,6 тисячі об'єктів. Відновлення триває в межах програми UNITED24, коштом Фонду ліквідації наслідків збройної агресії, обласних програм, урядової програми "єВідновлення" та за сприяння міжнародних організацій і фондів.