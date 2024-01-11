Міноборони України сертифікувало другий зразок бронежилета для військовослужбовиць

Міністерство оборони України сертифікувало другий зразок бронежилета для військовослужбовиць й очікує від Генерального штабу ЗСУ дані щодо потреби в придбанні цих виробів, повідомляє пресслужба.

"Міноборони затвердило другий зразок бронежилета для військовослужбовиць. Його розробили в компанії "Темп - 3000". Якщо в першому сертифікованому зразку від "Української броні" бронеплита мала вигнуту назовні форму, то в компанії "Темп - 3000" жіночий бронежилет укомплектували демпферними подушками. Вони допоможуть підігнати бронежилет під анатомічні особливості кожної жінки. Всього в комплекті - три подушечки різних розмірів", - ідеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті Міноборони.

Виробник також розробив у бронежилеті додаткову сумочку з м'яким балістичним пакетом для захисту паху. Цей зразок має такі самі балістичні характеристики, як і чоловічий.

Як повідомляється, випробування жилетів тривали три місяці й відбувалися у два етапи: перший - на зручність носіння військовослужбовицями, другий - лабораторні випробування, зокрема балістичні, не балістичні, тестування матеріалів і фурнітури.

У пресслужбі зазначають, що вага бронежилета від 10,5 кілограма і більше, і залежить від комплектації.

"У ЗСУ служить понад 40 тисяч жінок. Наша мета - забезпечити наших захисниць бронежилетами, насамперед ідеться про військовослужбовиць на передовій. Ми вже поспілкувалися з виробниками. Загалом "Українська броня" за умови завчасного замовлення може виготовити до 10 тис. комплектів за 60-90 днів, а компанія "Темп 3000" - 5 тис. комплектів за місяць", - повідомив заступник міністра оборони Віталій Половенко.

У повідомленні зазначено, що обидва зразки бронежилетів для військовослужбовиць доступні для централізованої закупівлі. Міноборони очікує від Генерального штабу ЗСУ потребу щодо придбання цих виробів, після цього міністерство сформує обсяги та переліки для закупівлі. Державний оператор тилу безпосередньо закуповуватиме жіночі бронежилети.