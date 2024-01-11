Події

15:36 11.01.2024

Міноборони України сертифікувало другий зразок бронежилета для військовослужбовиць

2 хв читати

Міністерство оборони України сертифікувало другий зразок бронежилета для військовослужбовиць й очікує від Генерального штабу ЗСУ дані щодо потреби в придбанні цих виробів, повідомляє пресслужба.

"Міноборони затвердило другий зразок бронежилета для військовослужбовиць. Його розробили в компанії "Темп - 3000". Якщо в першому сертифікованому зразку від "Української броні" бронеплита мала вигнуту назовні форму, то в компанії "Темп - 3000" жіночий бронежилет укомплектували демпферними подушками. Вони допоможуть підігнати бронежилет під анатомічні особливості кожної жінки. Всього в комплекті - три подушечки різних розмірів", - ідеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті Міноборони.

Виробник також розробив у бронежилеті додаткову сумочку з м'яким балістичним пакетом для захисту паху. Цей зразок має такі самі балістичні характеристики, як і чоловічий.

Як повідомляється, випробування жилетів тривали три місяці й відбувалися у два етапи: перший - на зручність носіння військовослужбовицями, другий - лабораторні випробування, зокрема балістичні, не балістичні, тестування матеріалів і фурнітури.

У пресслужбі зазначають, що вага бронежилета від 10,5 кілограма і більше, і залежить від комплектації.

"У ЗСУ служить понад 40 тисяч жінок. Наша мета - забезпечити наших захисниць бронежилетами, насамперед ідеться про військовослужбовиць на передовій. Ми вже поспілкувалися з виробниками. Загалом "Українська броня" за умови завчасного замовлення може виготовити до 10 тис. комплектів за 60-90 днів, а компанія "Темп 3000" - 5 тис. комплектів за місяць", - повідомив заступник міністра оборони Віталій Половенко.

У повідомленні зазначено, що обидва зразки бронежилетів для військовослужбовиць доступні для централізованої закупівлі. Міноборони очікує від Генерального штабу ЗСУ потребу щодо придбання цих виробів, після цього міністерство сформує обсяги та переліки для закупівлі. Державний оператор тилу безпосередньо закуповуватиме жіночі бронежилети.

Теги: #жінки #бронежилети

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:37 22.11.2023
Україна мріяла про жіноче лідерство еволюційним шляхом, але набула його в занадто екстремальний спосіб - Зеленська

Україна мріяла про жіноче лідерство еволюційним шляхом, але набула його в занадто екстремальний спосіб - Зеленська

12:22 20.11.2023
Чисельність жінок у ЗСУ - понад 62 тис. осіб, близько 5 тис. виконують завдання в районі проведення бойових дій

Чисельність жінок у ЗСУ - понад 62 тис. осіб, близько 5 тис. виконують завдання в районі проведення бойових дій

12:30 22.10.2023
Міноборони поставило на забезпечення в ЗСУ жіночу білизну

Міноборони поставило на забезпечення в ЗСУ жіночу білизну

15:28 16.10.2023
Чисельність жінок-військовослужбовців ЗСУ збільшилася на 40% порівняно з 2021 роком - Міноборони

Чисельність жінок-військовослужбовців ЗСУ збільшилася на 40% порівняно з 2021 роком - Міноборони

23:57 16.08.2023
"Метінвест-СМЦ" передав 50 бронежилетів благодійному фонду "Я – Херсон"

"Метінвест-СМЦ" передав 50 бронежилетів благодійному фонду "Я – Херсон"

16:52 27.06.2023
У російському полоні перебуває 126 жінок - Мінреінтеграції

У російському полоні перебуває 126 жінок - Мінреінтеграції

16:20 04.05.2023
У ЗСУ зараз 42 тис. жінок-військовослужбовців, із них 5 тис. - на передовій

У ЗСУ зараз 42 тис. жінок-військовослужбовців, із них 5 тис. - на передовій

11:39 29.03.2023
До кінця травня завершиться другий етап випробувань жіночої військової форми українських виробників - Міноборони України

До кінця травня завершиться другий етап випробувань жіночої військової форми українських виробників - Міноборони України

11:02 02.02.2023
Прокуратура Києва передала на потреби ЗСУ 350 бронежилетів

Прокуратура Києва передала на потреби ЗСУ 350 бронежилетів

07:07 21.12.2022
Таліби заборонили афганським жінкам навчатися в університетах

Таліби заборонили афганським жінкам навчатися в університетах

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський запросив Естонію до співпраці у сфері спільних оборонних виробництв

Кулеба і Єрмак 29 січня проведуть зустріч із Сіярто в Ужгороді - МЗС

Зеленський про 1 млн європейських снарядів для України: Дуже хотілося б отримати повний пакет і бачити контракти

Чоловіки мобілізаційного віку мають бути в Україні - Зеленський

Законопроєкт про мобілізацію Рада повертає в Кабмін - Арахамія

ОСТАННЄ

ДБР повідомило про підозру в дезертирстві 15 ексохоронцям Януковича

Кулеба і глава МЗС Естонії домовилися про кроки щодо просування зусиль у питаннях виробництва дронів і використання заморожених активів РФ

"Епіцентр" передав українським медикам 76 реанімобілів на 203 млн грн

Зеленський запросив Естонію до співпраці у сфері спільних оборонних виробництв

Кулеба і Єрмак 29 січня проведуть зустріч із Сіярто в Ужгороді - МЗС

Зеленський про 1 млн європейських снарядів для України: Дуже хотілося б отримати повний пакет і бачити контракти

Чоловіки мобілізаційного віку мають бути в Україні - Зеленський

Командувач ВМС ЗСУ: Тривають переговори, зокрема щодо залучення кораблів НАТО для забезпечення безпеки цивільного судноплавства до портів України

Законопроєкт про мобілізацію Рада повертає в Кабмін - Арахамія

Росіяни обстріляли Іванівку Херсонської області, загинув чоловік - ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА