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15:06 11.01.2024

Зеленський запросив Естонію до співпраці у сфері спільних оборонних виробництв

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Зеленський запросив Естонію до співпраці у сфері спільних оборонних виробництв

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи в середу перед парламентом Естонії (Рійгікогу), запросив естонський бізнес і державу до співпраці у сфері спільних оборонних виробництв.

"Україна вже досягла десятків домовленостей із різними державами та різними компаніями щодо спільних оборонних виробництв. Я запрошую вас до такої співпраці. Естонія вже має значний прогрес у розвитку цифрових технологій, новітніх систем управління та корпоративної роботи. Ми маємо поширювати цей досвід серед інших у Європі, інших у світі", - заявив Зеленський.

Як наголосив президент, "кожне оборонне виробництво, яке вже є або може бути створене в Європі та може допомогти Європі захищати свободу, має запрацювати на 100%. Це життєво важливий інтерес кожної європейської нації. Європі потрібен свій власний оборонний потенціал, який захистить її гарантовано".

Він також укотре наголосив на необхідності подальшого політичного тиску на російського президента, блокування обходу Росією санкцій і заморожування російських активів, які, за його словами, мають бути використані для відновлення України.

"Необхідно, щоб агресор справді відчув, що найбільші збитки від агресії будуть саме в нього, у цього злочинця, у вбивці, у цього терориста. А не в тих, чиї життя Путін вирішив зруйнувати... Тиранія має програти, тиранія має бути лузером завжди, завжди, завжди. І саме це ми маємо залишити - як нашу головну політичну спадщину", - резюмував Зеленський.

Теги: #україна #естонія #оборонне_співробітництво

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