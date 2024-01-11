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13:58 11.01.2024

Командувач ВМС ЗСУ: Тривають переговори, зокрема щодо залучення кораблів НАТО для забезпечення безпеки цивільного судноплавства до портів України

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Командувач ВМС ЗСУ: Тривають переговори, зокрема щодо залучення кораблів НАТО для забезпечення безпеки цивільного судноплавства до портів України

Тривають переговори, зокрема щодо залучення кораблів НАТО для забезпечення безпеки цивільного судноплавства до портів України, але немає інформації про те, коли й чи буде їх реалізовано, повідомив командувач Військово-Морських сил Збройних сил України віцеадмірал Олексій Неїжпапа.

"Що стосується супроводження, про яке сказав президент, то йдуть такі перемовини, зокрема щодо залучення кораблів НАТО для забезпечення безпеки цивільного судноплавства до портів України. І коли вони будуть реалізовані або ні, зараз немає інформації. Я особисто просив про це в партнерів", - сказав Неїжпапа в інтерв'ю виданню "Українська правда".

Віцеадмірал також зазначив, що це питання політичного характеру, яке нині порушують на рівні президента.

"Ми зараз не будемо казати, які це будуть кораблі, але я звертався до декількох командувачів з проханнями. Це питання політичного характеру. Тому мені всі мої друзі - командувачі флотів підтвердили, що якщо буде політичне рішення керівництва, то вони його будуть виконувати. Зараз це питання піднімається саме на рівні президента. Якщо він так казав, значить, він і Офіс працюють над цим", - наголосив Неїжпапа.

У листопаді 2023 року президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримає морські катери для конвоювання суден "зерновим коридором" у Чорному морі.

"Я маю домовленості з кількома державами щодо потужного супроводу (суден - ІФ-У) - українцями, але на іншій техніці, на конвої. Тобто, нам передадуть і передають уже відповідні катери морські", - заявив він.

Теги: #нато #кораблі #неїжпапа

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