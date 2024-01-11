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11:40 11.01.2024

ТЧХУ та Мінкультури підписали Меморандум про співпрацю щодо програми ментального здоров'я "Ти як?"

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ТЧХУ та Мінкультури підписали Меморандум про співпрацю щодо програми ментального здоров'я "Ти як?"

Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) і Міністерство культури та інформаційної політики домовилися співпрацювати в рамках Всеукраїнської програми ментального здоров'я "Ти як?".

"10 січня відбулося підписання Меморандуму про співпрацю між Українським Червоним Хрестом й Міністерством культури та інформаційної політики в рамках реалізації проєкту "Мистецтво допомагати" Всеукраїнської програми ментального здоров’я "Ти як?" за ініціативою Олени Зеленської", - повідомило ТЧХУ в четвер у фейсбуці.

Серед напрямів спільної роботи - проведення тренінгів з першої психологічної допомоги для працівників закладів культури, надання психологічної підтримки для працівників та студентів закладів мистецької освіти, організація та проведення спільних заходів (зустрічей, круглих столів, семінарів, конференцій, навчальних програм), просвітницьких кампаній та реалізація спільних проєктів з інформування населення щодо важливих соціальних і безпекових питань.

"Співпраця з Міністерством культури та інформаційної політики для нас дуже важлива, бо тільки разом ми зможемо значно розширити мережу надання першої психологічної допомоги, якої сьогодні так потребують всі українці", - наголосив генеральний директор Національного комітету ТЧХУ Максим Доценко.

За словами виконувача обов'язків міністра культури та інформаційної політики Ростислава Карандєєва, такий проєкт наразі є суспільно значущим.

"Якщо ми можемо, маючи певний ресурс як Міністерство, допомогти, ми обов’язково це робитимемо. Наразі маємо інфраструктуру та працівників закладів культури з вищою гуманітарною освітою. Якщо їх навчити правильно працювати з людьми, які потрапили в екстремальні стресові умови, то це вже буде першою психологічною допомогою", - сказав в. о. міністра культури та інформаційної політики.

Джерело: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine/posts/pfbid0A6ShsgQrALpUas9wF2553q617iQ1oqeiYcD6tDdxZwguvHVoJAutfRTTqde9p7C3l

Теги: #меморандум #мінкультури #окку #доценко

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