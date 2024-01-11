11 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 687 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 687 RUSSIAN AGRESSION

11 січня у світі відзначають Міжнародний день "дякую".

В Албанії - День Республіки, у Тунісі - День захисту дітей, у Марокко - День маніфесту Незалежності, у Шотландії - переддень Старого Нового року.

11 січня 1755 року народився один із батьків-засновників США Александер Гамільтон. Він був першим секретарем казначейства США, а у 1922 році за допомогою інсуліну врятували першу у світі людину.

Православна церква вшановує пам'ять Феодосія Великого.

Ще цього дня:

1909 - Із Нью-Йорка до Філадельфії вирушають учасниці перших жіночих автоперегонів;

1922 - У Торонто (Канада) завдяки науковій роботі Ф. Бантінга, Ч. Беста і Дж. Маклеода вперше застосовано інсулін для лікування діабету: 14-річний канадець Леонард Томпсон став першою у світі людиною, яку врятували за допомогою інсуліну;

1923 - У зв'язку з невиплатою Німеччиною репарацій, встановлених Версальським договором, французькі та бельгійські війська зайняли Рурську область, де видобувалося 70% німецького вугілля;

1971 - Американський журналіст Дон Гефлер започаткував термін Кремнієва долина, коли почав публікацію статей під назвою "Кремнієва долина США";

1972 - Після перемоги у війні за незалежність Східний Пакистан перейменовано на Бангладеш;

1981 - Команда з трьох британців під керівництвом сера Ренальфа Фіннеса завершила найдовшу за відстанню і найкоротшу за тривалістю експедицію через Антарктику, досягнувши бази Скотта після 75 днів шляху; було пройдено 2 тисячі 500 миль;

2003 - Губернатор штату Іллінойс помилував 150 засуджених до вищої міри покарання - усіх ув'язнених-смертників Іллінойсу;

2020 - Поширення COVID-19 у Китаї: перша підтверджена смерть від COVID-19 в Ухані;

2022 - Припинено основну підтримку Windows Server 2016.

Церковне свято

У християнській традиції цього дня вшановується останній імператор Риму - Феодосій Великий, який наприкінці 5 століття законодавчо заборонив язичницькі культи. У православному іменослові ім'я Феодосія, або Федосія, співвідноситься з кількома ранньохристиянськими святими - преподобними Феодосієм Киновіархом і Феодосієм Антіохійським.

Іменини: Віталій, Володимир, Йосип, Михайло, Микола, Степан, Терентій, Федір, Феодосій.