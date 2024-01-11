Безугла написала заяву про вихід із фракції "Слуга народу"

Народний депутат Мар'яна Безугла вирішила вийти з фракції "Слуга народу" та однойменної партії.

"Я написала заяву на вихід із фракції та партії "Слуга Народу"", - повідомила Безугла у Фейсбуці.

Вона наголосила, що під час війни їй не потрібні слабкі фракція та партія.

"Продовжу підтримувати ініціативи Президента, але не хочу мати спільних зобов'язань із нардепами фракції, які встромляють ніж у спину. Мені не потрібна ваша квота заступника голови комітету Верховної Ради… з питань національної безпеки, оборони та розвідки, коли ви вимагаєте, щоб я мовчала, що комітет нацбезпеки байдикує, хто і що творить у комітеті", - зазначила Безугла.

За її словами, вона залишається "мажоритарним депутатом Оболонського району (Києва – ІФ-У) з усіма зобов'язаннями відкритості та роботи з громадянами".