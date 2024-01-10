У Кривому Розі відсутнє електропостачання в частині районів

Через аварію на об'єкті енергетики в місті відсутня електроенергія в частині районів, частина котелень і насосних станцій переходять на генератори, повідомляє в середу голова Криворізької міської військової адміністрації Олександр Вілкул.

"Серйозна аварія в енергетиці. Без світла Довгинцівський і частина інших районів. Водопостачання переходить на генератори, буде тимчасовий провал тиску. Частина котелень переходить на генератори. Аварійні бригади працюють", - поінформував він у телеграмі.