Події

21:18 10.01.2024

У Кривому Розі відсутнє електропостачання в частині районів

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У Кривому Розі відсутнє електропостачання в частині районів

Через аварію на об'єкті енергетики в місті відсутня електроенергія в частині районів, частина котелень і насосних станцій переходять на генератори, повідомляє в середу голова Криворізької міської військової адміністрації Олександр Вілкул.

"Серйозна аварія в енергетиці. Без світла Довгинцівський і частина інших районів. Водопостачання переходить на генератори, буде тимчасовий провал тиску. Частина котелень переходить на генератори. Аварійні бригади працюють", - поінформував він у телеграмі.

 

 

 

Теги: #аварія #енергетика #кривий_ріг

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