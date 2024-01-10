Зеленський і прем'єр-міністр Литви обговорили оборонну співпрацю між державами

Президент України Володимир Зеленський під час офіційного візиту до Вільнюса провів зустріч із прем'єр-міністром Литви Інгрідою Шимоніте.

"Володимир Зеленський та Інгріда Шимоніте обговорили оборонну співпрацю між державами, спільні проєкти в енергетичній та інфраструктурній сферах", - повідомляє пресслужба глави Української держави в середу ввечері.

Також "сторони наголосили на важливості розблокування бюджетної підтримки для України від Європейського Союзу в розмірі EUR50 млрд на чотири роки в рамках програми Ukraine Facility".

Зі свого боку Зеленський подякував литовському уряду за всебічну допомогу Україні під час повномасштабної російської агресії.