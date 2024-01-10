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19:35 10.01.2024

Окупанти намагаються наступати на всіх напрямках, але всі атаки відбиваються

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Окупанти намагаються наступати на всіх напрямках, але всі атаки відбиваються

Російські окупанти продовжують спроби наступу всією лінією фронту, але всі вони залишаються безуспішними, розповів головнокомандувач Збройних сил країни Валерій Залужний за підсумками кількох днів роботи у смузі відповідальності ОСУВ "Хортиця".

"Лінія фронту залишається активною. Окупанти намагаються наступати на усіх напрямках. Попри тиск, наші воїни відбивають ворожі атаки та завдають значних втрат противнику у живій силі та техніці... Наші хлопці та дівчата стійко тримають оборону в надскладних умовах. Дякую кожній бригаді, усім, хто в бою за Україну", - написав Залужний у телеграмі в середу.

За його словами, проведено продуктивну роботу з командирами бригад, які виконують завдання на куп'янському напрямку. "Визначили послідовність наших кроків з урахуванням постійної зміни оперативної обстановки, спроможностей, а також ухвалили рішення для забезпечення першочергових потреб підрозділів", - наголосив Залужний.

Як повідомлялося, Залужний разом із міністром оборони України Рустемом Умєровим і начальником Генерального штабу Сергієм Шапталою відвідали позиції Сил оборони в районі Куп'янська Харківської області. Командувач ОСУВ "Хортиця" Олександр Сирський ознайомив їх із ситуацією довкола міста і заявив, що успіхів у російських окупантів у цьому напрямку немає. "Мав честь зустрітися з командирами підрозділів, які воюють на цьому напрямку зараз. Доповіли про ситуацію, поточні виклики. Рішення будуть прийняті найближчим часом - ворогу не сподобається", - сказав Умєров.

 

Теги: #війна #ситуація

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