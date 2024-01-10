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15:06 10.01.2024

В Україні запустили Єдиний центр пошуку військовослужбовців армії РФ "Хочу найти"

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В Україні запустили Єдиний центр пошуку військовослужбовців армії РФ "Хочу найти"

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими запустив проєкт "Хочу найти" - Єдиний центр пошуку військовослужбовців армії РФ в Україні.

За допомогою чат-боту родичі та близькі військовослужбовців армії РФ можуть отримати інформацію щодо: перебування військовослужбовців армії РФ в Україні в статусі військовополоненого в усіх передбачених законодавством України місцях утримання; загиблих військовослужбовців армії РФ, ідентифікації та повернення тіл і останків.

Як зазначається на сайті проєкту, його "запущено на знак прихильності України принципам міжнародного гуманітарного права".

Щоб залишити заявку на надання інформації, потрібно скористатися чат-ботом https://t.me/hochunaiti_bot

 

Теги: #пошук #військові_рф

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