У Дніпрі ще двоє людей не виходять на звʼязок із рідними, йдуть пошуки

Фото: ДСНС

У Дніпрі, де ворог прицільно атакував безпілотником житловий будинок, ще двоє осіб не виходять на звʼязок із рідними, йдуть пошуки, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"У Дніпрі росія прицільно вдарила ударним безпілотником по житловому будинку. Тіло загиблої людини рятувальники деблокували з-під завалів. 10 людей поранено, близько 30-ти - врятовано рятувальниками ДСНС. Маємо повідомлення, що 2 осіб не виходять на звʼязок із рідними. Шукаємо", - написав він у телеграм-каналі у суботу вранці

За його словами, на місці трагедії працюють психологи ДСНС. Поліцейські допомагали евакуйовувати людей і фіксують докази воєнних злочинів рф.

Клименко повідомив, що всього за ніч проти суботи внаслідок російського комбінованого удару постраждали Дніпропетровщина, Київщина та Київ, Кіровоградщина, Миколаївщина, Полтавщина, Сумщина, Харківщина, Чернігівщина.

"Під прицілом ворога була критична інфраструктура - те, що забезпечує нормальні умови проживання людей. Рятувальники, поліція працюють на місцях ударів. Задіяні необхідні фахівці та спеціалізована техніка. Більше десятка пожеж по Україні зараз ліквідовує ДСНС", - зазначив міністр.