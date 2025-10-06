Пошукові роботи в селі Юречкова в Польщі завершено, поховань не виявлено - УІНП

Пошукові роботи на місці можливих поховань вояків Української повстанської армії (УПА) у селі Юречкова Підкарпатського воєводства на території Польщі завершено, повідомляє Український інститут національної пам’яті (УІНП).

"У селі Юречкова (Підкарпатське воєводство, Польща) завершено етап пошукових робіт навколо пам’ятного хреста. Під час дослідження ділянки фахівці не виявили поховань. Роботи призупинені, але доцільно відновити їх після природного спаду рослинності, щоб мати змогу провести ретельніший огляд території", - йдеться в повідомленні УІНП.

Зазначається, що ця територія вважається потенційним місцем захоронення бійців Української повстанської армії, які загинули в бою з польською Армією Людовою в 1947 році.

В Інституті нагадали, що проведення робіт стало можливим у результаті конструктивного діалогу та співпраці між урядами України та Польщі, а польська сторона забезпечила необхідний супровід, безпеку та створила сприятливі умови для пошукових заходів.

Фото: КП ЛОР "ДОЛЯ"

Як повідомлялося, 30 вересня розпочалися пошуково-ексгумаційні роботи на місці можливих поховань вояків Української повстанської армії (УПА) у селі Юречкова Підкарпатського воєводства на території Польщі.

На початку травня стало відомо, що на місці проведення ексгумаційних робіт у колишньому селі Пужники на Тернопільщині виявлено останки 42 людей. 6 вересня тіла були перепоховані.

Також спільна українсько-польська експедиція здійснювала пошуково-ексгумаційні роботи у Львові, в ході яких виявлено братське поховання жертв Другої світової війни.