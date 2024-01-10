Події

14:22 10.01.2024

Україна має довести, що здатна вирвати в Росії справедливий мир - Зеленський

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Україна має довести, що здатна вирвати в Росії справедливий мир - Зеленський

Україна довела, що Росію можна зупинити, тепер вона має довести, що здатна вирвати в Росії справедливий мир, сказав президент України Володимир Зеленський на пресконференції у Вільнюсі в середу.

"Ми довели, що Росію можна зупинити. Тепер треба довести, що ми здатні вирвати справедливий мир", - сказав він.

Зеленський назвав візит до Литви "візитом нашої впевненості - народів, які межують із Росією".

"Ми зможемо відстояти нашу незалежність, відстояти нашу державність", - заявив він.

За словами Зеленського, "Литва й Україна не стануть заручниками географії і не дозволять Росії зруйнувати нашу й вашу державність".

"Ми разом маємо визначити, які рішення принесе нам цей рік. Це мають бути рішення на користь нашої свободи", - сказав український лідер.

Теги: #війна #зеленський

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