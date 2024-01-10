Події

13:52 10.01.2024

У Мінветеранів визначили 30 учасників збірної на United States Air Force Trials 2024 року

1 хв читати

У Міністерстві у справах ветеранів визначили 30 учасників національної збірної України на міжнародні змагання United States Air Force Trials 2024 року в Лас-Вегасі (США).

"У Мінветеранів відбірковою комісією визначено 30 учасників Національної збірної України United States Air Force Trials 2024, які у березні змагатимуться у Лас-Вегасі", - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначається, що під час формування списку учасників до уваги було взято спортивні досягнення, пропозиції тренерів та висновки команди психологів.

Згідно з повідомленням, у всеукраїнському відборі брали участь понад 160 спортсменів у восьми адаптивних видах спорту: велоспорт, веслування на тренажерах, легка атлетика, баскетбол на візках, сидячий волейбол, пауерліфтинг, плавання та стрільба з лука.

Теги: #сша #змагання #мінветеранів

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

03:25 10.01.2024
Свириденко та Пріцкер обговорили підтримку економічного розвитку України

Свириденко та Пріцкер обговорили підтримку економічного розвитку України

02:20 09.01.2024
США активно працюють для недопущення конфлікту між Ізраїлем та Ліваном, заявив Блінкен

США активно працюють для недопущення конфлікту між Ізраїлем та Ліваном, заявив Блінкен

04:32 07.01.2024
У США зняли з рейсів літаки Boeing 737 MAX 9 для перевірок після інциденту під час польоту

У США зняли з рейсів літаки Boeing 737 MAX 9 для перевірок після інциденту під час польоту

02:09 07.01.2024
Байден виступить зі щорічним зверненням до Конгресу "Про стан справ у країні" 7 березня

Байден виступить зі щорічним зверненням до Конгресу "Про стан справ у країні" 7 березня

07:17 06.01.2024
Главу Пентагону госпіталізували в перший день Нового року

Главу Пентагону госпіталізували в перший день Нового року

20:50 05.01.2024
Кулеба про слова представника Держдепу США щодо зменшення підтримки України: Не йдеться про 2024 рік, а коли Україна матиме достатньо зброї

Кулеба про слова представника Держдепу США щодо зменшення підтримки України: Не йдеться про 2024 рік, а коли Україна матиме достатньо зброї

10:21 04.01.2024
США не побачили зловживань з боку українських військових, ЗСУ правильно використовують усе американське озброєння для захисту своєї країни - Кірбі

США не побачили зловживань з боку українських військових, ЗСУ правильно використовують усе американське озброєння для захисту своєї країни - Кірбі

06:57 04.01.2024
Радбез ООН закликав хуситів припинити напади на морські судна

Радбез ООН закликав хуситів припинити напади на морські судна

05:41 04.01.2024
Українська торговельна мережа кафе-магазинів "Молоко від фермера" вийшла на ринок США

Українська торговельна мережа кафе-магазинів "Молоко від фермера" вийшла на ринок США

21:10 03.01.2024
Порошенко розказав американцям про наслідки ракетних ударів і закликав Конгрес пришвидшити допомогу Україні

Порошенко розказав американцям про наслідки ракетних ударів і закликав Конгрес пришвидшити допомогу Україні

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Єрмак: Ми не припинимо роботу щодо повернення героїв з полону

Рада призначила Піщанську головою Рахункової палати

Зеленський відвідає Литву, Латвію та Естонію

У Чорному та Азовському морях чергують три кораблі РФ, ракетоносії "Калібрів" виведено в Середземне море

Сили оборони за добу ліквідували 800 окупантів, загальні втрати противника перевищують 366 тис. особового складу

ОСТАННЄ

Рада має намір наділити Міноборони повноваженнями затверджувати стандарти надання медичної допомоги під час бойових дій

Мороз ослабне в четвер, місцями очікується невеликий сніг

Зеленський зустрівся у Вільнюсі з Науседою

Єрмак: Ми не припинимо роботу щодо повернення героїв з полону

Рада призначила Піщанську головою Рахункової палати

Профспілка машиністів поїздів у Німеччині розпочала триденний страйк

Зеленський відвідає Литву, Латвію та Естонію

На Донеччині внаслідок обстрілів зафіксовано численні руйнування - ОВА

Через негоду в Україні без світла понад 500 населених пунктів - Міненерго

У Києві частково перекривають бульвар Вернадського для ремонту водопровідної магістралі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА