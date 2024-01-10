У Мінветеранів визначили 30 учасників збірної на United States Air Force Trials 2024 року

У Міністерстві у справах ветеранів визначили 30 учасників національної збірної України на міжнародні змагання United States Air Force Trials 2024 року в Лас-Вегасі (США).

"У Мінветеранів відбірковою комісією визначено 30 учасників Національної збірної України United States Air Force Trials 2024, які у березні змагатимуться у Лас-Вегасі", - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначається, що під час формування списку учасників до уваги було взято спортивні досягнення, пропозиції тренерів та висновки команди психологів.

Згідно з повідомленням, у всеукраїнському відборі брали участь понад 160 спортсменів у восьми адаптивних видах спорту: велоспорт, веслування на тренажерах, легка атлетика, баскетбол на візках, сидячий волейбол, пауерліфтинг, плавання та стрільба з лука.