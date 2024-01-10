Події

10:14 10.01.2024

У Києві частково перекривають бульвар Вернадського для ремонту водопровідної магістралі

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"Київводоканал" здійснюватиме ремонтні роботи на бульварі Академіка Вернадського, частково перекриють проїжджу частину, повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"10 січня, з 10:30 працівники ПрАТ "АК "Київводоканал" розпочнуть ремонтні роботи на водопровідній магістралі діаметром 500 мм, де сталось експлуатаційне пошкодження", - ідеться в повідомленні пресслужби КМДА з посиланням на ПрАТ "АК "Київводоканал" у середу.

Водопостачання споживачам не відключатимуть. Однак під час виконання робіт частково перекриють проїжджу частину бульвару Академіка Вернадського від вул. Депутатської до просп. Берестейського в бік виїзду на просп. Берестейський.

Теги: #ремонт #київ #перекриття

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